Sicurezza del Santerno. Ecco il piano regionale: "Opere e manutenzione"

Prevenire, proteggere, pianificare. Queste le parole chiave dell’incontro pubblico che ieri sera, nella sala stampa dell’Autodromo, ha illustrato il nuovo piano regionale per la riduzione del rischio idraulico del fiume Santerno. Una strategia complessiva che, dopo gli errori e le difficoltà del recente passato, punta a mettere in sicurezza il territorio attraverso nuove aree di espansione a monte della città, rafforzamento degli argini nel tratto urbano e una cassa di laminazione a valle.

L’iniziativa, promossa dalla Regione assieme al Circondario, ha richiamato cittadini, amministratori e tecnici. A fare il punto sugli interventi post-alluvione in corso e sulle prospettive future sono stati il governatore Michele de Pascale, la sottosegretaria Manuela Rontini, il sindaco Marco Panieri, presidente dell’ente di via Boccaccio, insieme ai rappresentanti della Protezione civile regionale, dell’Autorità di bacino del Po e del Settore Difesa del suolo. Presente anche Gianluca Loffredo, vicecommissario alla ricostruzione.

"Questo incontro si inserisce in un ciclo che stiamo svolgendo in tutte le vallate – la premessa di de Pascale –. Il senso è, da un lato, aggiornare la cittadinanza su manutenzione e ricostruzione; e dall’altro ingaggiare il territorio sulla novità degli ultimi mesi, vale a dire la definizione di un budget da parte dello Stato per le opere di riduzione del rischio".

Lunga la lista degli interventi che saranno portati avanti, in parallelo rispetto a quelli di competenza comunale già in corso sul tratto urbano del Lungofiume e oggetto di un altro incontro, nei giorni scorsi, nella sala Bcc.

"Sono previste nuove casse di espansione e l’allargamento degli argini per la gestione di quantità d’acqua ben superiori rispetto a quelle per cui il territorio è progettato – prosegue de Pascale –. In questi mesi, c’è stato tanto dibattito tra la necessità di manutenzione e quella di nuove opere: la verità è che servono entrambe".

Un progetto di ampio respiro, quello della Regione, destinato a muovere i primi passi tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2026, che punta a coniugare sicurezza e sostenibilità prevedendo anche delocalizzazioni, indennità di allagamento e rimborsi per i proprietari dei terreni secondo un piano (delicatissimo) che sarà illustrato più avanti.

Nel dettaglio, l’obiettivo di viale Aldo Moro è "mantenere e recuperare" le aree di espansione a monte di Imola per "ottimizzare la capacità di laminazione del corso d’acqua". Quanto al centro urbano, l’esigenza resta quella di "difese locali" per "garantire il transito della piena". Di pari passo andrà anche l’attuazione delle "opere strutturali di laminazione" nonché l’utilizzo delle "aree di pertinenza fluviale ricomprese tra la SS9 e la cassa come attualmente prevista dal Pai vigente" nella zona di San Prospero. E ancora, nel progetto della Regione si parla di "tracimazione controllata lungo il tratto arginato di seconda categoria" (nella Bassa), con relativo "miglioramento della resistenza del sistema arginale esistente nel tratto di pianura" ed "eventuali interventi locali di rialzo". Infine, prevista la riprofilatura delle aree golinali nel tratto arginato tra Imola e il ponte di Villa Pianta (Alfonsine).

In una nota della Regione il presidente de Pascale ha anche aggiunto: "Gli interventi non sono più rinviabili, la Regione è pronta ad anticipare le risorse".

"In passato e oggi la difficoltà più grande è sempre stata quella legata al Santerno – ha ricordato il sindaco Panieri allargando lo sguardo all’alluvione del 2014 –. Per questo abbiamo messo in campo una maggiore formazione e abbiamo attivato percorsi con interventi rilevanti".