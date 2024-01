Sicurezza del Santerno. Le operazioni accelerano

Accelera il piano per la messa in sicurezza del Santerno dopo le due alluvioni dello scorso anno. In questo periodo proseguono, agevolati dal cielo sereno, gli interventi di pulizia e rimozione di tronchi e rami. Si sono invece già concluse da alcuni giorni le rilevazioni altimetriche del letto del fiume e sullo stato attuale degli argini.

In entrambi i casi, si tratta in buona sostanza di operazioni preliminari in vista del maxi-piano per mettere al riparo una volta per tutte la zona che va dal ponte della Tosa a quello della ferrovia, per la quale il commissario alla ricostruzione post-alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha appena stanziato 8,5 milioni di euro richiesti nei mesi scorsi dal Comune.

"Si sta procedendo ad avviare la progettazione della messa in sicurezza del tratto urbano del fiume, per il consolidamento delle golene, un’ulteriore messa in sicurezza della città e un adeguamento del muro a protezione dell’Autodromo – fa il punto il sindaco Marco Panieri –. Contestualmente, stiamo procedendo con Hera per riqualificare e rafforzare il sistema fognario cittadini, in particolare sul quartiere Campanella e la zona di via Graziadei e limitrofe. E saremo in grado di presentare il progetto a marzo, a cui seguirà l’immediato avvio dei lavori".

Ma servono interventi urgenti anche nelle frazioni imolesi, per le quali il commissario Figliuolo ha stanziato ulteriori fondi ad hoc attraverso un’ordinanza firmata qualche giorno fa.

"Con la Regione Emilia-Romagna e l’Autorità di bacino, stiamo portando avanti approfondimenti sulla zona di San Prospero – riferisce sempre il sindaco Panieri –, oltre ai lavori sulle arginature anche sul tema casse espansioni naturali e sul torrente Sillaro".

In particolare, da Roma è arrivato il via libera a 400mila euro che serviranno proprio alla sistemazione della rottura dell’argine destro del torrente Sillaro e al ripristino della funzionalità minima necessaria sugli scoli Correcchio, Ladello e altri.

Ma l’ordinanza di Figliuolo porterà in Coumune anche gli 1,3 milioni per mettere in sicurezza Zello e appunto San Prospero, con quest’ultima che beneficerà di ulterioi 570mila euro per Ca’ Forni di Sopra, necessari al ripristino della continuità del terrapieno al fine di proteggere il nucleo abitato da ulteriori fenomeni di allagamento.

E ancora, oltre ai già noti 200mila euro per sistemare la frana vicino alla struttura il Sorriso di a Fontanelice (proprietà del Comune di Imola) e ad alcuni piccoli stanziamenti per rimborsare l’ente di piazza Matteotti delle cifre spese per l’installazione di segnaletica per la chiusura delle strade interessate da frane e allagamenti, nell’elenco dei lavori finanziati da Figliuolo ci sono anche 65mila euro per la messa in sicurezza dei piani viabili a seguito di uno smottamento in via Morine.

Infine, anche 15mila euro per lavaggio strade e asportazione fango nelle frazioni di Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese, Sasso Morelli e San Prospero, nonché nel tratto urbano del fiume Santerno.