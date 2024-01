Sicurezza del Santerno. Panieri: "Gioco di squadra con il commissario". Fognature sotto la lente

Un "gioco di squadra che si sta concretizzando" e con il quale "siamo determinati ad andare avanti per dare le risposte necessarie e dovute ai tantissimi nostri concittadini". Il sindaco Marco Panieri commenta così l’ordinanza firmata venerdì sera dal commissario straordinario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che dà il via libera alla copertura di nuovi interventi in somma urgenza post-alluvione.

Si tratta di un maxi-pacchetto di operazioni, dall’Emilia-Romagna alle Marche, che per quanto riguarda Imola comprende anche quello il progetto più corposo, che da tempo teneva in ansia il Comune. Si tratta, come ormai noto, degli 8,5 milioni per la messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno e in particolare di quel paddock dell’Autodromo finito due volte sott’acqua nel giro di neanche sei mesi (a maggio e a novembre) e desideroso di tornare a ospitare il Gran premio di Formula 1 fino al 2030.

Nelle parole del sindaco Panieri, il provvedimento del commissario Figliuolo "riconosce importanti risorse di somma urgenza alle zone alluvionate, confermando il lavoro a stretto contatto di questi mesi. Da parte nostra – va avanti il primo cittadino – prosegue l’impegno sinergico con la struttura commissariale per la messa in sicurezza del nostro territorio e il suo sviluppo in ulteriori fasi".

Detto che, a differenza di quanto accaduto per altri Comuni, il rapporto tra l’amministrazione imolese e il generale Figliuolo è effettivamente decollato negli ultimi mesi, la tabella di marcia degli interventi è presto fatta. "Dopo quella primaria di una prioritaria pulizia del fiume, abbiamo proceduto con le rilevazioni altimetriche del letto e sullo stato attuale degli argini – ricorda il primo cittadino –. Si sta procedendo ad avviare la progettazione della messa in sicurezza del tratto urbano del fiume, indicativamente dal ponte Tosa al ponte della Ferrovia, per il consolidamento delle golene, un’ulteriore messa in sicurezza della città e un adeguamento del muro a protezione dell’Autodromo".

Allo stesso tempo, ci sono poi i lavori da portare avanti i lavori sul sistema fognario cittadino, che in occasione dell’alluvione di novembre, più ancora che in quella del precedente mese di maggio, ha mostrato enormi limiti mettendo in difficoltà tante famiglie.

"Stiamo procedendo con Hera per riqualificarlo e rafforzarlo – spiega il sindaco Panieri –. In particolare sul quartiere Campanella e nella zona di via Graziadei e limitrofe. Saremo in grado di presentare il progetto a marzo, a cui seguirà l’immediato avvio dei lavori".

Venendo invece alle frazioni, "con la Regione Emilia-Romagna e l’Autorità di bacino stiamo portando avanti approfondimenti sulla zona di San Prospero, oltre ai lavori sulle arginature anche sul tema casse espansioni naturali e sul torrente Sillaro", ricorda il primo cittadino, sottolineando come tra le risorse riconosciute ci sia anche un "supporto economico importante (200mila euro, ndr) per la comunità terapeutica ‘Il Sorriso’, danneggiata dalle frane nel territorio di Fontanelice e di proprietà del Comune di Imola. Voglio ringraziare tutti gli enti del sistema territoriale – conclude quindi il sindaco Panieri – per il gioco di squadra che si sta concretizzando in questi mesi e con il quale siamo determinati ad andare avanti per dare le risposte necessarie e dovute ai tantissimi nostri concittadini".