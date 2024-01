Sicurezza e grandi eventi . Summit tra sindaco e questore : "Al lavoro uniti per il territorio"

Prima visita a Imola, ieri mattina, per il nuovo questore di Bologna, Antonio Sbordone. Il questore ha incontrato il vescovo Giovanni Mosciatti, per poi dirigersi in Comune per un summit con il sindaco Marco Panieri. "Una veloce visita del nostro Palazzo e un colloquio di conoscenza e approfondimento relativamente alle priorità legate al nostro territorio", riferisce al termine il primo cittadino.

Al centro dell’incontro, sempre secondo le parole del sindaco Panieri, "gli importanti investimenti che stiamo mettendo in campo e ai futuri appuntamenti internazionali che interesseranno la nostra città – prosegue il primo cittadino –. In particolare, abbiamo ragionato sulla sicurezza urbana e percepita, la prossimità dei servizi e la gestione dei grandi eventi".

Il riferimento, in quest’ultimo caso, è al fine settimana del Wec (19-21 aprile), per il quale sono già stati venduti 17mila biglietti e ci si aspetta un afflusso importante di visitatori; e soprattutto al ritorno del Gran premio di Formula 1 (17-19 maggio), vero banco di prova per la gestione dell’ordine pubblico in città. Il tutto in attesa di eventuali novità sul fronte dei concerti estivi in Autodromo.

"Abbiamo convenuto modalità di lavoro e di confronto costante che ci vedranno, ognuno nel proprio ruolo, collaborare nell’interesse dei territori a noi affidati – conclude il sindaco Panieri –. È stato un incontro molto cordiale e lo ringrazio per la disponibilità che lo ha portato a Imola".

Ma dal nuovo questore gli imolesi si aspettano anche rinforzi all’organico del commissariato di polizia. Ormai da tempo, la struttura di via Mazzini è a corto di personale. E più volte, nei mesi scorsi, i sindacati hanno chiesto a gran voce nuovi arrivi. Servono più agenti, in grado di presidiare meglio il territorio soprattutto nelle ore notturne. E le sole telecamere di videosorveglianza, sulle quali pure il Comune sta puntando forte, non bastano.

La lista delle zone da tenere monitorate è lunga. C’è il centro storico, dove la sempre più massiccia chiusura dei locali sta creando un senso di insicurezza diffuso. E poi il quartiere Pedagna, dove la prossima estate i residenti rischiano di ritrovarsi di nuovo alle prese con le scorribande e i vandalismi a opera di una baby-gang già attiva in zona nei mesi scorsi. Infine la zona del centro intermedio, per la quale a breve il sindaco Panieri prorogherà l’ordinanza che impedisce il divieto di consumo di alcolici all’aperto, provvedimento adottato per la prima volta nel 2022 con l’obiettivo di restituire decoro all’intera area eliminando degrado, risse ed episodi di criminalità.

red. cro.

