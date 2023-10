Sicurezza in Pedagna. Il prefetto al comitato:: "Controlli congiunti, ora si proseguirà"

La Prefettura di Bologna accende i riflettori sulla Pedagna. A sollecitare l’intervento di Palazzo Caprara era stato, nelle scorse settimane, Agorà Montericco. Dopo aver raccolto alcune centinaia di firme, come risposta all’aggressione di una baby gang a un residente, il comitato si era rivolto infatti all’ufficio territoriale del governo per chiedere appunto maggiore sicurezza nel quartiere.

Nella sua risposta, il capo di gabinetto Massimo De Stefano ha ricordato le azioni messe in campo già durante l’estate in maniera congiunta dalle forze dell’ordine. Si tratta di controlli, dei quali è già stato dato conto nelle scorse settimane, che hanno portato a identificare oltre 140 persone e ad accertate 32 violazioni alle norme del Codice della strada, di cui 17 riguardanti irregolarità a carico di conducenti di ciclomotori.

"Il sindaco di Imola ha rappresentato che la risposta in Pedagna, in forma congiunta fra i corpi, sia stata importante e che vi è l’intenzione a proseguire su questa strada per disincentivare qualsiasi episodio di vandalismo o violenza, coinvolgendo anche le famiglie in caso di soggetti minorenni", riferiscono dalla Prefettura. E ancora: "È doveroso rilevare infine come ci sia una questione più profonda, educativa e culturale: quei giovani sono imolesi e sono figli di famiglie imolesi, che vivono e lavorano in città. Molto del lavoro per evitare episodi spiacevoli si svolge a casa. Se questo non avviene, il Comune proverà ad intervenire lavorando in rete con la scuola e con la stessa famiglia, tuttavia quest’ultimo sarà un percorso molto complesso e non sempre percorribile".

Soddisfatto del riscontro è Agorà Montericco, secondo il quale in risposta alla relazione arrivata da Bologna "anche l’amministrazione locale dovrebbe porre rimedio con alcuni programmi mirati". Per questo motivo, il comitato fa sapere di aver notificato già ieri mattina al sindaco Marco Panieri, "un’ulteriore petizione in cui si chiede un incontro urgente".

Obiettivo dell’iniziativa, spiega Francesco Ferramosca, socio fondatore di Agorà Montericco, è "conoscere le misure che l’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato competente (la delega alla Sicurezza è in capo al sindaco Panieri, ndr), intende adottare per colmare il disagio". E questo, proseguono dal comitato, "soprattutto alla luce dei recenti episodi che hanno portato ad un grave incidente avvenuto nel mese di agosto nella vicina centrale di cogenerazione di Hera ai danni una giovane ragazza. Per non parlare – concludono da Agorà Montericco – dei numerosi e persistenti episodi di danneggiamento a carico di automobili parcheggiate nei dintorni delle abitazioni, nonché di danneggiamento degli spazi verdi o delle attrezzature ricreative in essi presenti".