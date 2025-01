Sicurezza, l’appello di FdI: "Più videosorveglianza per contrastare i reati"

Sei nuove videocamere di sorveglianza nell’immediato, incontri pubblici e utilizzo dei già presenti gruppi di vicinato su whatsapp. I crescenti furti in città preoccupano Lorenzo Brogi, consigliere di minoranza in quota Fratelli d’Italia, che sul tema ha protocollato una mozione che finirà sul tavolo del prossimo consiglio comunale. La mozione arriva dopo una serie di episodi che sono stati segnalati nelle ultime settimane, con bande di ladri scatenate che hanno fatto razzia sia nei garage che, ultimo episodio appena due giorni fa, in appartamenti del capoluogo. Una situazione, quella sul tema sicurezza, che preoccupa Brogi, che proprio nella mozione parla di "un numero sempre crescente di episodi di delinquenza che vanno dai furti alle aggressioni", e che, secondo il consigliere, può essere se non sconfitto quantomeno limitato utilizzando come deterrente "il supporto video delle telecamere, in grado anche di fornire un prezioso riscontro su chi commette questi reati". Brogi ritiene che nuove installazioni in alcuni punti sensibili ancora privi di videosorveglianza "garantirebbero una maggior sicurezza a tutta la comunità, e un valido alleato per le forze dell’ordine". Secondo Fratelli d’Italia sono in particolare sei le aree scoperte da videosorveglianza che necessiterebbero di installazioni in tempi ragionevolmente rapidi: Iil parcheggio della Fonte Fegatella, quelli della stazione dei treni e del cimitero in via Viara, e ancora i parcheggi dell’ospedale, quello di via Oberdan e infine la piazza principale della città, XX Settembre". Aggiunge, Brogi, che sarebbe opportuno "organizzare incontri pubblici sulla sicurezza utili per sensibilizzare la popolazione e per ricevere consigli su come attivarsi in caso di avvistamenti sospetti e in caso di potenziale pericolo". A proposito di segnalazioni, "è opportuno che si sfruttino sempre e sempre di più i gruppi di vicinato su whatsapp, un mezzo efficace che permette in modo istantaneo di ‘passare’ la notizia a un numero importante di persone distribuite nei quartieri". Naturalmente indispensabile, poi, "avvisare le forze dell’ordine attraverso i numeri di emergenza anche solo per segnalare movimenti sospetti. La nostra polizia locale e i carabinieri negli ultimi episodi sono sempre stati molto celeri nell’intervenire, non abbiate paura di contattarli", è l’appello di Brogi. Claudio Bolognesi