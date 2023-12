Armadi blindati e vigilanza Furti a raffica nelle scuole, stanziati 24mila euro

Enrico Agnessi

Prende forma, anche grazie al contributo dei privati, il piano per rendere più sicure le scuole (in particolare nidi e materne) annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Marco Panieri. Sollecitato sul punto dopo l’escalation di vandalismi e furti (rubati pc e tablet) che hanno colpito nelle scorse settimane gli istituti imolesi, il primo cittadino aveva infatti annunciato l’arrivo di armadi blindati e il potenziamento della vigilanza privata nelle ore notturne.

Nel primo caso, sarà il Banco Bpm che contribuirà ad acquistare, grazie a una donazione di 10mila euro al Comune, i mobili dotati di serrature di sicurezza per la custodia di dispositivi informatici all’interno delle scuole. E questo proprio al fine di "potenziare la prevenzione dei furti e dei vandalismi nei plessi scolastici imolesi", ricorda la Giunta nella delibera attraverso la quale si accetta formalmente il contributo dei privati. La donazione del Banco Bpm è arrivata pochi giorno dopo lo stanziamento di quasi 21mila euro, da parte del Comune, per acquistare appunto dieci armadi di sicurezza da una ditta locale.

Per quanto riguarda invece il potenziamento della vigilanza privata, preso atto che "dalla riapertura delle scuole si sono verificati numerosissimi atti di intrusione e furto" e che "nelle more dell’individuazione e attivazione di misure anti-intrusione idonee a sventare i suddetti accadimenti occorre mettere in atto nell’immediato misure transitorie atte a disincentivare tali attività criminose a danno delle scuole", il Comune ha deciso di aumentare l’importo contrattuale del servizio di vigilanza armata stanziando ulteriori 3mila euro. Serviranno chiaramente per poter contare su più personale impegnato, e per un maggior numero di ore, nel controllo del territorio durante la notte.

Sullo sfondo, non direttamente collegato al tema dei furti nelle scuole ma comunque decisivo in un’ottica di potenziamento della sicurezza cittadina, c’è l’annunciato aumento delle telecamere di videosorveglianza tra stazione ferroviaria, centro storico e autodromo. La novità è che Area Blu ha appena aperto, per conto del Comune, la gara pubblica per l’affidamento dei lavori. L’obiettivo è quello di installare 25 nuovi occhi elettronici entro il Gran premio di Formula 1 di maggio. Ci si muove sulla base di un progetto esecutivo da 273mila euro reso possibile da un finanziamento del ministero dell’Interno (173mila euro) oltre che da un cospicuo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (i restanti 100mila euro).