Sicurezza sul lavoro, incontri di ’Tavolo 81’

Tre incontri gratuiti con iscrizione obbligatoria online (su Eventbrite), ognuno dei quali rilascia tre crediti per gli addetti ai lavori. Tornano le ‘Settimane della sicurezza’, organizzate anche quest’anno dall’associazione Tavolo 81 con il supporto di Circondario e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Si parte giovedì 7 novembre con ‘Cultura della sicurezza: come promuoverla, come misurarla’. Appuntamento dalle 14.30 alle 18 all’auditorium Cefla (via Bicocca, 14), dove si analizzeranno alcuni approcci consolidati per la riduzione degli infortuni e se ne esamineranno i concetti principali, i criteri per misurarne l’efficacia e alcuni esempi di applicazione.

Secondo appuntamento giovedì 14 novembre dalle 14.30 alle 18 all’auditorium Sacmi (via provinciale Selice 17/A) con l’incontro dal titolo ‘Nuove tecnologie e AI a supporto della salute e sicurezza sul lavoro’.

"Le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale forniranno in futuro sempre più supporto per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro in azienda e nei cantieri – ricordano gli organizzatori –. Forniremo una panoramica di applicazioni tecnologiche già oggi disponibili con uno sguardo all’intelligenza artificiale e ai risvolti legali".

Due settimane più tardi, giovedì 28 novembre dalle 14.30 alle 18 ci si sposta a Villa La Babina (Sasso Morelli) per affrontare il tema ‘Qualificazione delle imprese e sicurezza degli appalti in cantiere e in azienda’. Verrà fatto il punto sullo stato dell’arte sulle policy di verifica dell’idoneità tecnico professionale (Itp), in cantiere e in azienda, già da tempo attuate da molti committenti e DdL committenti, con un aggiornamento anche sugli strumenti disponibili e sull’applicazione della patente a crediti introdotta a seguito degli eclatanti eventi infortunistici di inizio 2024.