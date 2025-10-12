Sicurezza sul Santerno. Lite sinistra-opposizione

Il progetto per la messa in sicurezza del fiume Santerno anima il dibattito politico. Alle critiche sul taglio di quasi 450 alberi mosse ieri da Fratelli d’Italia, all’indomani della presentazione del piano da parte della Giunta nella Sala Bcc Città e cultura, ha risposto ieri Filippo Samachini (Sinistra imolese).

"Dopo l’alluvione del 2023, accusavano la Regione e il Comune di non aver ‘pulito i fiumi’ e di non aver fatto abbastanza per mettere in sicurezza il Santerno – ricostruisce il consigliere comunale di maggioranza –. Oggi, di fronte a un progetto serio, basato su studi idraulici, protestano perché i lavori partono davvero. Serve coerenza. Rimuovere 448 alberi non piace a nessuno, ed è un’azione che nessuno avrebbe voluto fare. In quel tratto, però, gli alberi si trovano proprio nelle aree in cui è necessario intervenire per ampliare il fiume e consentire il corretto deflusso dell’acqua. È una decisione dolorosa, ma inevitabile. La compensazione sarà reale: il progetto prevede 459 nuove alberature e 55 arbusti già formati, in grado di restituire presto un nuovo equilibrio paesaggistico".

Plaude al piano della Giunta anche il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari ("Sicurezza idraulica e tutela ambientale possono procedere insieme, avanti su questa strada"), mentre, dalle file dell’opposizione, ieri sono arrivate critiche anche dal Movimento 5 Stelle.

"È fuor di dubbio che se abbattiamo centinaia di alberi con 50/60 anni di vita, piantarne il doppio non servirà a mitigare un bel nulla – protesta il consigliere comunale Ezio Roi – in quanto l’apporto ecosistemico non sarà paragonabile per decenni e la mancanza di verde, oltre ad essere uno dei tre elementi che ha indotto il cambiamento climatico, incide sui dati di mortalità per eccesso di calore con percentuali che ci vedono tra le zone peggiori d’Europa". Quanto alla terra di risulta degli scavi, "è stata riversata ‘prioritariamente in aree pubbliche’ perché smaltirla come rifiuto sarebbe costato sei milioni – calcola l’esponente di opposizione –. È stata poi messa all’asta e, in futuro, probabilmente, verrà destinata a coprire la discarica dismessa, sebbene pare costi molto anche questa opzione. Abbiamo conseguito un risparmio devastando aree già utilizzate e dovendo finanziare il loro ripristino? Non ne siamo certi".