Sicurezza, una risposta calibrata

di Gilberto Dondi

Ormai non esistono più isole felici. E anche Imola non fa eccezione. Il tema della sicurezza negli ultimi anni ha fatto il suo prepotente ingresso nel dibattito pubblico e nell’azione della giunta dopo il ripetersi di fatti di (micro)criminalità che hanno interessato sia il centro che la periferia. Furti, rapine, scippi, spaccio. All’ombra del Santerno la situazione non è ovviamente paragonabile a quella delle metropoli, però anche qui è giusto alzare il livello di attenzione e pensare a idee nuove per dare risposte ’calibrate’. In quest’ottica non si può che applaudire l’iniziativa dei pattuglioni notturni, pensata dalla giunta e finanziata con risorse del ministero dell’Interno.