Imola, 31 gennaio 2020 - Una settimana piena di novità per la campagna "5 chili di frutta e verdura per un pugno di mozziconi" lanciato nel mese di novembre da "La Valle delle Albicocche", azienda con poderi a Bagnacavallo e nella Valle del Santerno, in collaborazione con l’associazione Cambiavento di Imola. Inizia infatti una doppia sperimentazione sul riciclo di questo genere di rifiuti. Grazie a Oreste, tecnico aeronautico, e alla sua azienda, la Tetra, verranno effettuate le prime prove di carbonizzazione idrotermale dalla quale si ricaverà un liquido che potrebbe essere usato nei biodigestori per produrre energia elettrica, e del carboncino da utilizzare come colorante o combustibile. "Contemporaneamente – spiegano gli ideatori dell’iniziativa – stiamo collaborando con Devis Tronconi, un tecnico di Conselice che ha predisposto una macchina che in automatico permette di separare dai mozziconi i filtri dal restante tabacco. Il tabacco una volta lavato può essere usato come ammendante in agricoltura, mentre i filtri possono essere lavorati per farne del materiale coibentante per edilizia o lavorati nella carbonizzazione idrotermale".

Intanto, il giovane artista modenese, Matteo Zini, che nelle settimane scorse ha ritirato quasi 15 chilogrammi di mozziconi, sta procedendo nella realizzazione di un’opera d’arte molto particolare: una bellissima mela rossa, che verrà messa all’asta nel corso di una festa che si terrà ad Imola in primavera. "Il ricavato della vendita dell’opera sarà donato a una scuola imolese con la quale stiamo collaborando per la raccolta dei mozziconi", spiegano gli organizzatori. A oggi sono stati raccolti oltre 60 chili di mozziconi e distribuiti in totale 1600 chili di prodotti, in parte destinati a sostenere famiglie in difficoltà.

Chi li ha consegnati ha ricevuto in cambio frutta e verdura. Sono 114 le persone che hanno consegnato le cicche, dalla provincia di Firenze a quella di Rovigo, da Bologna a Ravenna fino a Ferrara e Rimini. Gli ultimi 100 chili di prodotti, in particolare susine, sono state consegnate al comandante della Polizia provinciale di Ferrara, Claudio Castagnoli, che, tramite l’Emporio Solidale, gestito a Pomposa dall’associazione il Mantello, saranno distribuite nell’ambito della settimanale spesa solidale finalizzata ad azioni di contrasto alla povertà e a sostegno di 78 famiglie e 184 persone di cui 59 minori.



Gli organizzatori ricordano che, a partire dal mese di febbraio, l’iniziativa continuerà con nuove modalità, visto l’esaurimento dei prodotti messi a disposizione dalla "Valle delle Albicocche". Modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni. Per ulteriori informazioni tel. 334.1308514 - www.lavalledellealbicocche.it