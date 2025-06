Silflex, dall’Onu il premio per l’inclusività

Prestigioso premio per la Silflex. L’azienda di Silvia Carloni è una micro impresa artigiana tutta al femminile che da 50 anni produce tendaggi e tappezzerie in via Musconi. Nei giorni scorsi, l’attività ha ricevuto il premio Welcome 2024 da parte di Unhcr Italia, Agenzia Onu per i rifugiati, in qualità di azienda inclusiva. ‘Welcome. Working for Refugee Integration’ di Unhcr è un’iniziativa che favorisce l’inserimento lavorativo delle persone rifugiate in Italia. Il premio viene assegnato annualmente alle imprese che si sono distinte per aver effettuato nuove assunzioni di beneficiari di protezione internazionale, o per aver favorito il loro concreto inserimento lavorativo e sociale.

Da alcuni anni Silflex con la cooperativa Arca di Noè ha intrapreso un percorso per l’accoglienza di donne rifugiate, attraverso il Progetto LEI_Lavoro, Empowerment & Inclusione, sostenuto dal Nuovo Circondario Imolese, favorendone l’inserimento formativo, lavorativo e sociale. Nel 2024 il percorso formativo e lavorativo per una rifugiata ucraina si è trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ricevere il premio e vedere Silflex riconosciuta da Unhcr come azienda inclusiva è per Silvia Carloni, titolare dell’impresa, motivo di profondo orgoglio e gratitudine: "Questo riconoscimento rispecchia i nostri valori aziendali e il nostro impegno nel favorire l’inserimento lavorativo ma anche sociale di persone che stanno affrontando un periodo molto difficile della loro vita. Continueremo su questa strada visto il valore del progetto e la sua buona riuscita", sottolinea l’imprenditrice.

"Il riconoscimento assegnato alla Silflex è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – sottolineano gli assessori Elisa Spada e Pierangelo Raffini –. Non si tratta solo di un premio, ma del segno concreto di un’idea di impresa che sa coniugare qualità artigiana, responsabilità sociale e attenzione alle persone più fragili. Silflex dimostra che anche una piccola impresa, radicata nel territorio, può avere un grande impatto sul piano umano e sociale. Il loro impegno nell’inserimento lavorativo delle donne rifugiate rappresenta un modello virtuoso di integrazione e solidarietà concreta. Imola è fiera di poter contare su realtà come questa, capaci di mettere al centro le persone, l’inclusione e la dignità del lavoro".

Soddisfazione anche da Associazione Trama di Terre e Cooperativa Sociale Arca di Noè: "Dal 2001 l’associazione Trama di Terre è attiva nell’accompagnamento delle donne nella ricerca del lavoro, elemento fondamentale che consente alle donne in difficoltà a causa di violenza o perché in percorso migratorio di confermare il proprio percorso di autonomia – si legge nella nota –. Il progetto Lei si inserisce tra le iniziative promosse dallo Sportello Lavoro e Formazione dell’associazione e rappresenta uno dei percorsi dedicati alla promozione dell’autodeterminazione e dell’autonomia delle donne. Questo progetto conferma l’importanza del lavoro di rete che mette in relazione i bisogni delle donne con le istituzioni e le imprese, collaborazioni come quella con Silflex hanno reso possibili percorsi concreti di formazione e inserimento lavorativo per le donne accolte da Trama di Terre".