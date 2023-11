Silvia Priori in scena con ’Cassandra’

Archiviati i primi due appuntamenti di “Risate al Cassero”, al Cassero prende il via venerdì anche la rassegna “Teatro per tutti”,

organizzata per la stagione teatrale 2023-24 dalla Bottega del Buonumore con la direzione artistica

di Davide Dalfiume.

Alle 21 va in scena Silvia Priori in “Cassandra”, spettacolo tratto da uno studio su “Iliade” di Omero e “Cassandra” di Christa Wolf . Sul palco anche Arianna Rolandi nel ruolo di ancella. Biglietto intero 14 euro, ridotto 12 euro. Inoltre, in occasione della Giornata contro la violenza alle donne, riduzione donne a 10 euro.

Lo spettacolo è sponsorizzato dalla sezione Avis di Castel San Pietro Terme. La biglietteria sarà aperta solo il giorno dello spettacolo dalle ore 18 alle 21. I biglietti prenotati telefonicamente non ritirati entro le ore 20 della giornata di spettacolo saranno rimessi in vendita. Per informazioni e prenotazioni: dalle 17 alle 19 telefonare allo 0542 43273 oppure al 353 4045498 o via

mail a: teatrocasserocspt@libero.it