Sindaca e giunta nelle frazioni. Nuovi incontri

Dopo i consensi in termini di partecipazione registrati nelle scorse settimane in occasione dell’avvio degli incontri di ‘GiuntAscolta: parola alle frazioni’, opportunità fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Casalfiumanese per alimentare il confronto con i residenti nelle zone più distaccate del territorio comunale, ora la parola d’ordine è continuità. Via libera, quindi, ad una serie di nuovi appuntamenti che la sindaca Beatrice Poli ed i suoi più stretti collaboratori hanno pianificato nelle frazioni.

Il 18 gennaio, 1° e 15 febbraio, infatti, gli amministratori casalesi faranno tappa alla sala parrocchiale della Valsellustra (8.30-9.15), nell’ufficio comunale di via Longo a San Martino in Pedriolo (9.45-10.30) e nella sala civica di Sassoleone (11-11.30). Gli incontri sono aperti a tutti con priorità a coloro che avranno fissato un appuntamento tramite mail (segreteria@comune.casalfiumanese.bo.it) specificando l’argomento di interesse per organizzare la presenza dell’assessore competente.