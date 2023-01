Sindacati in campo "No all’Ausl unica"

La creazione di un’Ausl unica metropolitana di Bologna è un’ipotesi di cui "abbiamo discusso a lungo triennio 2017-19 arrivando alla conclusione, dopo un lavoro approfondito, che si era conclusa la fase dell’accorpamento-fusione delle aziende sanitarie. Si guardava piuttosto alla creazione di reti di collaborazione fra gli ospedali". Discorso chiuso, insomma, per Cgil-Cisl-Uil. Le tre sigle confederali giudicano per questo motivo "quantomeno spiacevole che esponenti politici ed istituzionali di rilievo esprimano la loro opinione su progetti e futuri assetti in contesti non appropriati e senza nessun confronto con le organizzazioni sindacali". Cgil, Cisl e Uil si chiedono in particolare "a cosa serva la Conferenza socio-sanitaria metropolitana se al suo interno non viene data nessuna informazione".