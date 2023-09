Sindacati pronti a mobilitarsi:: "Salute mentale, no ai privati"

Un pezzo del Dipartimento di salute mentale rischia di finire in mano ai privati. A lanciare l’allarme sono i sindacati di categoria Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl che si dicono pronti alle barricate. A metà giugno, ricordano i tre segretari Erika Ferretti, Stefano Franceschelli e Giuseppe Rago, la direzione generale dell’Ausl aveva informato i sindacati dell’intenzione di chiudere temporaneamente, fino a fine estate, la Residenza per trattamenti intensivi (Rti), attivando allo stesso tempo una convenzione con una struttura privata per dare continuità alla gestione dei pazienti. In questo modo si sarebbe consentito al personale di andare in ferie, mentre chi rimaneva in servizio (sei infermieri e altrettanti operatori socio-sanitari) avrebbe lavorato in altre strutture Ausl. Già in quella occasione i sindacati avevano "espresso il timore che quella chiusura potesse essere il preludio di una chiusura definitiva, esprimendo l’assoluta contrarietà verso decisioni di quel tipo. Purtroppo dobbiamo dire che avevamo ragione – affermano oggi Cgil, Cisl e Uil – è infatti di questi giorni la comunicazione che la convenzione con la struttura privata si protrarrà fino al 31 dicembre e che si prevedono ipotesi di esternalizzazione del servizio verso un gestore privato". I sindacati hanno chiesto un incontro all’azienda, che l’Ausl ha concesso per la fine di settembre.

"Il messaggio che vogliamo trasmettere in modo chiaro e inequivocabile è che siamo contrari a qualsiasi riduzione del perimetro pubblico nella gestione dei servizi sanitari", chiudono Cgil, Cisl e Uil.