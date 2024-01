Sindaci, l’appello di Panieri: "Togliere i limiti ai mandati"

"Facciamo nostro l’appello del presidente nazionale di Anci, Antonio Decaro, ribadendo che tutti dovrebbero sostenere l’abolizione dei limiti di mandato per i sindaci". Ad affermarlo è Marco Panieri, primo cittadino di Imola, nelle vesti di coordinatore Anci Giovani regionale.

"Questa norma vale solo per l’Italia e il Portogallo", prosegue l’esponente dell’associazione dei Comuni. E ricorda: "Inoltre i parlamentari possono essere rinnovati per tutta la vita e anche nella proposta di premierato non c’è limite di mandato per il presidente di Consiglio". I sindaci, spiega ancora Panieri, "a differenza dei parlamentari, vengono eletti dai cittadini, dunque c’è per loro, ogni cinque anni, una verifica cogente del lavoro svolto. Ora c’è questa proposta di estendere i limiti ai sindaci sotto i 15mila abitanti, ma perché non anche sopra i 15mila abitanti?". Anche perché, evidenzia il primo cittadino imolese, "i Comuni sotto i 15mila abitanti sono 7.178, mentre sono solo 800 sopra i 15mila". Insomma, "come ha sottolineato il presidente Decaro, si tratta di dinamiche politico-partitiche e l’architettura istituzionale di un Paese non può essere modificata a seconda degli interessi di parte dei singoli partiti".

A livello locale, la questione riguarda direttamente un comune quale Dozza, che in virtù dei suoi 6.550 abitanti è pronto a dire addio al limite del doppio mandato che rischiava di costringere il sindaco Luca Albertazzi a rinunciare alla candidatura-tris, e soprattutto Castel San Pietro Terme. Assieme a Imola e a Medicina è infatti uno dei tre comuni del circondario sopra la fatidica soglia dei 15mila abitanti. E dunque un eventuale cambio di normativa, a patto che arrivi in tempo per le elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, potrebbe rimettere in gioco il sindaco uscente, Fausto Tinti, anche lui arrivato al termine del doppio mandato.

Il tema è però evidentemente di interesse nazionale. "Il terzo mandato per sindaci e governatori per me è un fattore di democrazia, di libertà di scelta – ha detto nei giorni scorsi Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega –. Se un sindaco è bravo e un cittadino lo apprezza e lo vota, perché dopo due mandati segarlo? Non c’è il limite dei due mandati per un parlamentare, per un ministro, per altre cariche e quindi la Lega continuerà in questa battaglia che non è sul mercato delle trattative come leggo sui giornali, non siamo a Risiko. Il terzo mandato è una questione di democrazia: se il sindaco o il governatore è bravo è giusto che il cittadino lo possa rieleggere, se non è bravo lo lasci a casa".

È notizia dei giorni scorsa che il decreto sull’election day, slittato la settimana scorsa, arriverà nel prossimo Consiglio dei ministri. Nel testo però, a differenza delle bozze circolate nei giorni precedenti all’ultimo Cdm, è stata ‘sbianchettata’ la parte sul terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, norma che -secondo fonti di governo mai confermate da Palazzo Chigi- avrebbe portato al rinvio, costituendo un nodo politico da sbrogliare.