Sindaco e giunta incontrano i cittadini

L’amministrazione comunale di Borgo Tossignano incontra i cittadini delle frazioni. Due gli appuntamenti in calendario per la giunta guidata dal sindaco Mauro Ghini per fare il punto, in un’ottica di confronto ed ascolto, sui tanti temi d’attualità nel territorio. Si partirà dalla sede del circolo Arci di Codrignano il 14 marzo, alle 20.30, al civico 3 di via Palazzina. Non cambierà l’orario, ma si andrà al 21 per l’incontro pubblico in quel di Tossignano nella cornice del Palazzo Baronale. "Appuntamenti che, come da nostro programma di mandato, desiderano alimentare il confronto con tutta la nostra comunità – spiega il sindaco Ghini –. Una serie di tappe che avevamo già avviato nel 2019 ma poi rallentate a causa della pandemia. Questi sono i primi due momenti di condivisione di questo 2023 a cui farà seguito, in data ancora da definire, un evento nel capoluogo per fotografare insieme l’istantanea del nostro corso amministrativo".