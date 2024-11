Sipario sul Baccanale. Ultimi appuntamenti per un’edizione diversa dal passato

È un Baccanale un po’ diverso dal solito quello si chiude oggi. E non solo perché la conferenza di presentazione dell’evento, lo scorso 24 settembre, si è tenuta a Milano. Il neonato legame con l’associazione Città dell’olio e la volontà di coinvolgere grandi chef e nomi illustri del settore, assieme ai ristoratori imolesi, hanno segnato di fatto il tentativo di mettere in campo qualcosa di differente dallo storico format. Il tutto suggellato dalla nuova tensostruttura allestita per l’occasione in piazza Matteotti, che in queste tre settimane di evento ha ospitato iniziative diverse tra loro ma tutte accomunate dalla passione per il buon cibo e dal tema dell’edizione di quest’anno: ‘Un filo d’olio’.

Oggi l’ultimo atto del Baccanale 2024, pronto a tornare già a maggio con l’ormai consueta anteprima di primavera della versione autunnale della manifestazione. Dalle 9 alle 19 protagonista la Giornata del Ringraziamento Imolese, in collaborazione con Coldiretti Bologna. Piazza Matteotti ospiterà una mostra mercato di Campagna Amica, dove si potranno trovare prodotti agricoli locali, street food, e una selezione di macchine agricole e attrezzature d’epoca.

Tra gli incontri in programma, da segnalare alle 11 l’appuntamento nel ridotto del teatro comunale Ebe Stignani con Simonetta Agnello Hornby, la celebre scrittrice italo-britannica, ospite sempre gradita del Baccanale, che torna a Imola per un incontro in cui dialogherà delle ricette raccontate nel suo libro ‘Un filo d’olio’. Palermitana di nascita ma londinese d’adozione, Agnello Hornby è un’autrice di romanzi di fama internazionale, con all’attivo anche volumi di grande successo legati alla cucina con una fortissima componente narrativa.

Infine, l’ultima delle tre giornate dedicate al Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti dell’Imolese. Le porte dell’Autodromo si apriranno dalle 16 alle 22. Ingresso 20 euro, ridotto 18 euro per i gruppi superiori a 30 ingressi paganti e per i soci delle associazioni Slow Food, Associazione Italiana Sommelier, Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers e Voluptates. Sono compresi nel prezzo del biglietto: nove ticket degustazione da utilizzare per le proposte dalle cantine del territorio imolese; quattro degustazioni, una per ogni banco collettivo delle varie zone della Romagna; una degustazione alimentare; calice e sacca.