Sit-in sotto l’Orologio. Un centinaio in presidio per la causa palestinese: "Vicenda disumana"

Erano un centinaio gli imolesi arrivati ieri mattina sotto l’Orologio per partecipare al presidio voluto dalla Cgil per "mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza e per sostenere la Global Sumud Flotilla". Bandiere palestinesi, cartelli e voci per "opporci insieme al genocidio che si sta consumando sotto gli occhi del mondo", erano state le parole del messaggio attraverso il quale era stato convocato il secondo sit-in in pochi giorni. In piazza Caduti per la Libertà, il segretario generale della Cgil, Stefano Moni, ha invitato i presenti a "continuare a manifestare" per la causa palestinese. La sua predecessora alla guida del sindacato, Mirella Collina, oggi rappresentante del Comitato pace e diritti del circondario imolese, ha rilanciato l’appello per una "Palestina libera", giudicando "disumano" quanto sta avvenendo a Gaza. Microfono aperto anche per il sindaco Marco Panieri, che venerdì sera ha partecipato all’affollata cena solidale per la Palestina alla Casa della Cultura Islamica di via Ercolani. "Diciamo ‘no’ ai bombardamenti degli ospedali e ‘sì’ alla pace per una popolazione martoriata", le parole del primo cittadino in piazza Caduti per la Libertà.

Nei giorni scorsi, la Cgil imolese ha esposto la bandiera palestinese sulla facciata della Camera del Lavoro in via Emilia. E ha chiesto a tutti i Comuni del circondario di fare altrettanto attraverso un gesto definito dal sindacato "simbolico ma di grande valore, che rappresenterebbe una presa di posizione chiara e solidale nei confronti della popolazione sotto assedio". Un atto che, sempre secondo la Cgil, "darebbe voce al sentimento diffuso nell’opinione pubblica, che continua a mobilitarsi nelle piazze contro ogni forma di oppressione e violazione dei diritti umani". Almeno per il momento, nessuna bandiera palestinese è stata esposta dal Municipio su piazza Matteotti. L’ente di via Boccaccio ha però diffuso un messaggio per esprimere "con fermezza la propria vicinanza alle popolazioni civili colpite dal conflitto in Palestina e condanna con decisione i crimini e le violenze che continuano a colpire persone innocenti. In un momento drammatico per la comunità internazionale – è il messaggio dei dieci sindaci del territorio –, le Amministrazioni comunali del Circondario intendono dare un segnale forte di impegno civile, promuovendo e sostenendo iniziative sul territorio che favoriscano la sensibilizzazione, la solidarietà e la costruzione di una cultura di pace".