Siulp, Giulio Graziano è il nuovo segretario regionale

Il direttivo regionale del sindacato di polizia Siulp ha all’unanimità accolto la proposta del segretario regionale uscente Luca Paci – accolto da un grande applauso – in favore del collega Giulio Graziano, per tanti anni in servizio al commissariato di Imola. Dopo il saluto del Segretario Organizzativo Cisl William Ballotta, il massimo organismo regionale del Siulp ha aperto il dibattito. Tanti i temi messi all’ordine del giorno, dalla realizzazione di una Scuola di formazione Siulp per i nuovi Quadri Sindacali, al rilancio di politiche abitative per il personale. Da una sinergica azione coordinata sulle tutele lavorative ed interventi di welfare, al rilancio di un coordinamento regionale sulle pari opportunità, le politiche di genere e la genitorialità. Questi alcuni aspetti affrontati nel dibattito dove i Dirigenti sindacali siulp dell’Emilia- Romagna si sono confrontati dando mandato al neo Segretario regionale Giulio Graziano e tutta la Segreteria Regionale di continuare con entusiasmo ed energia l’azione di coinvolgimento, tutela e condivisione delle problematiche dei territori.