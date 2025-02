Smarrito tra i boschi. Anziano di 89 anni ritrovato senza vita

Una morte avvolta nel mistero tra i boschi di Giugnola, nell’alta vallata del Santerno al confine con la Toscana. Era uscito di casa a piedi martedì mattina, all’incirca attorno alle 6.30 e senza apparente motivo, Sergio Bedetti, 89 anni, trovato poi morto dal nipote Angelo poco dopo l’ora di pranzo.

Lanciato subito l’allarme (anche via social, ndr), con i carabinieri del posto e gli uomini del soccorso alpino dotati di unità cinofile pronti ad entrare in azione, il corpo dell’anziano è stato rinvenuto dal parente a 400-500 metri dalla sua abitazione nel bel mezzo della boscaglia.

"L’ho ritrovato a terra seminudo dopo 6-7 ore di ricerche – racconta Angelo –. Con ogni probabilità, nel suo girovagare tra la fitta vegetazione in stato confusionale, i vestiti potrebbero essersi impigliati negli arbusti lacerandosi".

Ma non è tutto: "Non sappiamo il motivo del suo allontanamento da casa alle prime luci del mattino – continua –. Dopo la morte dell’amato fratello Bruno, avvenuta un paio di anni fa all’età di 100 anni, abitava da solo nell’appartamento sotto al mio".

Una vita intera dedicata all’attività agricola nei campi prima dell’agognata pensione. Un uomo mite e ben voluto da tutti come testimoniano i tanti messaggi di commiato postati da amici e conoscenti nei social sotto la sua fotografia diramata durante le ricerche: "La salma è stata trasportata all’ospedale di Firenze dove verrà eseguita l’autopsia per capire qualcosa di più sulle cause del decesso – conclude il nipote Angelo –. Anche a causa del freddo, potrebbe aver avuto un malore. Ci lascia una persona buona che mancherà a tanti".