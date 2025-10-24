Smart city, la Bassa ad ’alta quota’. Soluzioni digitali e innovazione, i piccoli borghi volano in classifica

Tante quote del Circondario Imolese nelle posizioni altissime del ranking dei comuni più smart d’Italia. La notizia è arrivata direttamente da Padova dove nei giorni scorsi, durante gli Stati generali delle città intelligenti davanti ad oltre un migliaio di amministratori e addetti ai lavori, sono stati svelati i dati del City Vision Score 2025.

L’indice, curato da Blum e Prokalos, ha misurato su una scala da 10 a 100 la capacità di adottare soluzioni digitali e innovative di tutti i 7.896 comuni della penisola. E se Bologna ha scalzato Milano dalla testa della graduatoria, anche il territorio imolese può sorridere. Già, perché nel pigliatutto fatto dalle città del Nord-Est d’Italia, si è registrato anche il terzo posto assoluto di Imola. Non solo. Spazio alla decima piazza per Castel San Pietro Terme con, a ruota, Castel Guelfo (11°) e Mordano (12°).

Questi ultimi due paesi, inoltre, hanno occupato rispettivamente la quarta e quinta posizione tra i migliori Comuni del Nord Italia per la fascia dai 2001 ai 50mila abitanti. Più indietro, ma sempre all’interno della top 100, Casalfiumanese (21°) e Dozza (32°). La metodologia del City Vision Score si è basata su 30 indicatori distribuiti in 6 dimensioni: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility e smart people con dati normalizzati da fonti istituzionali. Il rapporto ha proposto letture per macro aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole), per classi dimensionali, un focus dedicato ai capoluoghi e un approfondimento sulla dimensione Smart Living incentrato sulla valutazione del grado di benessere dei contesti urbani. Il report rappresenta uno strumento di approfondimento e confronto per comprendere le dinamiche in atto e per stimolare ulteriori interventi a sostegno dell’innovazione nei territori italiani.

"Il quadro che emerge da questa edizione – spiegato Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision – racconta una trasformazione che si fa sempre più capillare. Le città non competono solo sulla quantità di tecnologia adottata, ma sulla capacità di tradurre l’innovazione in qualità della vita, inclusione e sostenibilità". Un segnale importante: "L’intelligenza urbana non è un traguardo, ma un processo collettivo che richiede metodo, continuità e collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini – aggiunge –. In questo scenario, anche i piccoli comuni stanno dimostrando che è possibile attivare percorsi virtuosi, sfruttando reti, alleanze e progettualità condivise".

La dimensione Smart Living – che valuta densità, costo e qualità dell’abitare, salute e accesso ai servizi essenziali – mostra un vantaggio competitivo dei centri piccoli: contesti a misura d’uomo, costo della vita più accessibile, prossimità dei servizi e coesione sociale spingono lo score. E i numeri dei piccoli borghi della Bassa sembrano confermarlo.