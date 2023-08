Smottamenti monitorati

A Dozza proseguono le operazioni di studio, approfondimento e sondaggio delle frane causate dall’alluvione di maggio. La volontà è di completare l’azione di monitoraggio elaborando una serie di dati utili per definire progetti di messa in sicurezza a lungo termine. "Il lavoro propedeutico delle scorse settimane – fanno sapere dal municipio - ha permesso di avere il quadro dettagliato della situazione dei movimenti franosi che gravano sul patrimonio pubblico". Non solo. "Un percorso che ha permesso di dotarci per tempo di tecnici esterni specializzati in grado di rafforzare fin da subito la struttura comunale – continuano –. Così abbiamo sottoposto in modo tempestivo le necessità agli organi preposti come nel caso degli interventi di somma urgenza già finanziati dal ministero per circa 80mila euro. Allo stesso modo abbiamo gestito con efficacia, e con l’anticipo di nostre risorse interne, i disagi delle persone evacuate". Con le idee chiare per il futuro: "Continueremo questa azione di rendicontazione indirizzata agli organi sovracomunali per alimentare un dialogo costruttivo finalizzato alla risoluzione di tutte le criticità – concludono –. Per fortuna non ci sono situazioni emergenziali gravi. Gli eventi di maggio, però, hanno evidenziato una fragilità morfologica che va affrontata e risolta con adeguati interventi di prevenzione".