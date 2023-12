Soccorritori, sportivi e musicisti. Premiati i dozzesi benemeriti

Teatro comunale di Dozza gremito in ogni ordine di posti per il tradizionale appuntamento di saluto di fine anno dell’amministrazione. L’occasione migliore per la consegna delle pergamene di benemerito ai tanti cittadini impegnati in azioni virtuose per dare lustro al borgo. Grande spazio dedicato alle persone che animano il progetto sociale ‘Dozza con te’, sviluppato sull’asse pubblico-privato, che abbina all’impegno dei volontari iscritti all’albo comunale l’esperienza del personale dell’associazione Rambaldi. Nel corso della serata applausi anche per Costanza Avoni del Corpo Bandistico Folkloristico Dozzese e per il 30° anniversario dello Sport Village Karate.

Doveroso saluto di congedo a due dipendenti comunali andate in pensione, poi l’abbraccio al maresciallo Maurizio Alvino che, dopo dieci anni nella stazione all’ombra della Rocca, è entrato in servizio ad Imola. Ancora l’Arma protagonista con il ringraziamento al maresciallo Alessio Chiavacci, determinante nelle prime fasi di soccorso dopo l’alluvione della scorsa primavera. E sul capitolo calamità naturale sono saliti sul palco anche Luca Stinziani del Gruppo Alpini di Dozza e Mattia Martelli, apicoltore che ha favorito le relazioni solidali tra il paese dei muri dipinti e la comunità lombarda di Gorla Minore. Finale dedicato all’anticipazione di un curioso progetto biografico dal titolo ‘La mia storia a chi la do’: "Una co-progettazione portata avanti da ‘Dozza con te’ insieme alla nostra biblioteca comunale – ha detto il primo cittadino Albertazzi –. Cittadini che intervistano altri cittadini con la volontà di riscoprire la memoria orale del paese".