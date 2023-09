Soddisfazione in Vallata. Il Cai: "Siamo commossi"

La conferma dell’ingresso del Parco della Vena del Gesso nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità Unesco è stata accolta con soddisfazione dagli amministratori della vallata del Santerno e non solo. "Che emozione – ha scritto sui social Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice e presidente della Comunità del Parco -. Una grandissima notizia per il nostro territorio e per tutta la regione. Una candidatura di valore per una realtà naturalistica che, con la singolarità dei suoi fenomeni carsici, arricchirà e completerà l’elenco dei luoghi già riconosciuti". Ma c’è di più. "Come uno degli ultimi arrivati non ho meriti ma sento il bisogno di condividere questo attimo di gioia – continua -. Grazie a tutti quelli che in questi anni hanno dedicato tempo ed energie al Parco e al suo sviluppo. È bello sapere che da oggi anche un pezzetto di Fontanelice farà compagnia al Fujisan e all’Ayers Rock".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Beatrice Poli, prima cittadina di Casalfiumanese: "Evviva – ha esternato sulla sua bacheca Facebook -. In mezzo alla disperazione degli ultimi mesi un pizzico di felicità. Come evidenziato dagli interventi a margine della certificazione si celebra una meraviglia unica al mondo". Con una dedica particolare: "Agli amministratori di ieri e di oggi – ha concluso il post -. Un pensiero a tutti coloro che, con grande tenacia e amore, hanno lavorato per materializzare questo risultato".

Per il consigliere regionale in quota Lega, Daniele Marchetti: "Si tratta di un tesoro naturalistico del nostro territorio che finalmente ottiene il meritato riconoscimento – ha commentato in una nota -. Ora alle istituzioni locali spetta il compito, su cui vigilerò, di tutelarlo e promuoverlo. Dopo le Dolomiti, l’Etna, le Eolie e le Faggete vetuste dell’Appennino anche le nostre bellezze vengono riconosciute a livello internazionale".

Gongola pure il Cai Imola: "Dentro di me c’è una gioia immensa. Sono quasi commosso – sono state le prime parole di Paolo Mainetti al timone del sodalizio -. Fieri e orgogliosi di aver portato il nostro piccolo contributo alla causa". Poi spazio ad una riflessione: "Questo inestimabile risultato ha radici lontane – ha aggiunto -. Merito dell’operato di chi, già molti decenni fa, percepiva l’importanza degli habitat naturali alle spalle di Imola e si adoperava per vederli salvaguardati". Con una frecciatina: "Non tutti hanno creduto in egual misura in questo progetto – ha concluso Mainetti -. Questo storico risultato deve diventare una vittoria di tutti, rinserriamo le fila per difenderlo".

m.g.