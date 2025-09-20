Sogesid vede i comuni. Le opere post alluvione

La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Imola
CronacaSogesid vede i comuni. Le opere post alluvione
20 set 2025
REDAZIONE IMOLA
Sogesid, società del ministero dell’Economia che ha l’incarico di progettare e realizzare una parte significativa degli interventi per la ricostruzione post alluvione in Romagna ha incontrato nella sede di Imola le amministrazioni comunali di Faenza, Palazzuolo sul Senio, San Giovanni in Marignano, Castel del Rio e Sant’Agata sul Santerno per un aggiornamento congiunto sull’avanzamento delle attività. Nel corso dell’incontro, Sogesid, rappresentata dal direttore Program Management, Aldo Sibilia (foto), ha illustrato le opere già avviate e quelle in fase di attivazione.

