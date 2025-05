Solco Civitas festeggia quarant’anni. Servizi per oltre 14mila persone

Solco Civitas compie 40 anni. Il 9 maggio 1985 nasceva a Imola la cooperativa Atlas – Avventura, tempo libero e assistenza sociale. Dalle prime attività con minori, adolescenti, disabili e – in seguito alla riforma Basaglia – con ex-degenti dell’ospedale psichiatrico Osservanza, Atlas ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione. Nel 1996, con la nascita del Consorzio Solco, si avvia un percorso di rete con altre tre cooperative sociali del territorio (Ida Poli, Imola Solidarietà e Giovani Rilegatori), con l’obiettivo di unire le forze, migliorare l’offerta dei servizi e creare un interlocutore credibile e radicato nel tessuto locale.

Nel 2011 il Consorzio Solco diventa Gruppo Cooperativo Sociale. Nel 2020, la fusione tra Solco Imola e Solco Insieme Bologna dà vita a Solco Civitas, gruppo oggi attivo nell’intera area metropolitana, con cooperative operanti nei diversi distretti.

Oggi Solco Civitas è un punto di riferimento del welfare di prossimità, con 5 cooperative sociali, circa 900 dipendenti, 600 soci, un valore della produzione annuo di circa 30 milioni di euro, e un patrimonio netto vicino agli 8 milioni. I suoi servizi – educativi, assistenziali, sociosanitari, di inserimento lavorativo – raggiungono oltre 14mila persone direttamente e oltre 50mila considerando famiglie e reti di supporto.

"Festeggiare 40 anni non è solo guardare al passato, ma rilanciare l’impegno per il futuro – afferma Luca Dal Pozzo, presidente di Solco Civitas –. Oggi più che mai, nel contesto di un welfare in trasformazione, la cooperazione sociale deve essere protagonista: capace di innovare, di aggregare, di rimanere vicina alle comunità".