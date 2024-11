Soldi donati nel 2023. Cambia la destinazione

Cambia la destinazione di una parte degli oltre 800mila euro donati dai privati al Comune dopo l’alluvione di maggio 2023.

Per quanto riguarda i contributi a sostegno delle aziende agricole, era stato emanato nei mesi scorsi uno specifico bando per gli imprenditori danneggiati dall’ondata di maltempo.

Dei 150mila euro disponibili,

ne sono stati richiesti e assegnati 77mila euro circa. Gli altri 72mila e passa il Comune

ha quindi deciso di destinarli all’integrazione e al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria dei fossi stradali attigui

ai terreni in questione.

Venendo poi ai contributi a sostegno degli oneri Tari per le famiglie residenti nelle zone alluvionate, essendo intervenute le deliberazioni Arera che hanno previsto un apposito contributo da erogarsi a fronte di specifica richiesta, la somma di circa 33mila euro inizialmente prevista dalla Giunta è stata dirottata sull’annunciata demolizione dell’edificio ex sede scolastica di Spazzate Sassatelli e relativa ricostruzione

della sala polivalente.

A questo progetto, uno dei punti principali nel piano di ripartenza che il Comune ha messo in campo per una delle frazioni più colpite dall’alluvione di un anno e mezzo fa, va anche una parte di quanto rimasto in cassa della donazione del pilota di Formula 1 Charles Leclerc tramite un’asta benefica.

Nel complesso, il regalo del ferrarista a Imola era stato di quasi 430mila euro. I 130mila euro inizialmente stanziati

per la realizzazione di un’area attrezzata sul Lungofiume (zona nella quale ora si sta progettando un intervento più complessivo con i fondi commissariali), hanno però cambiato destinazione.

In particolare, 47mila euro sono andati alla costruzione portata

a termine la scorsa estate dei nuovi giochi per bambini nel parco Acque Minerali (area verde via Romeo Galli, di fronte al Bar Renzo); mentre per la residua somma di 82.600 euro è ora previsto il seguente utilizzo: 65mila per l’acquisto ed eventuali lavori di adeguamento di un immobile nella frazione Spazzate Sassatelli da destinare a servizi a favore della comunità; i restanti 17.600 euro per l’intervento di demolizione dell’edificio ex sede scolastica

di della frazione e alla ricostruzione della sala polivalente.

Tutto confermato, invece, per il contributo di 60mila euro della Bcc ravennate e forlivese. È stato stanziato, come indicato dall’istituto di credito, agli interventi di manutenzione

della piscina comunale Ruggi per i danni riportati a causa dell’allagamento.

