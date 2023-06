Sole, acqua e benessere: al via la stagione al Villaggio della Salute Più

L’attesa è finita. Anche se la stazione estiva balbetta un po’, nel verde della Fitness valley ha preso il via la stagione 2023 dell’Acquapark Villaggio della Salute Più che, con i suoi 600.000 metri quadrati, è pronto a dispensare divertimento, benessere e adrenalina a visitatori di tutte le età. Nello storico storico parco acquatico di Monterenzio, a contatto con la natura, ecco gli acquascivoli incastonati nella collina, i ‘morbidoni’ dai quali ammirare un belvedere mozzafiato, la riviera termale (un percorso di un km tracciato fra le 24 piscine del parco, perfetta per chi non vuole ‘spiaggiarsi’ a bordo piscina ma preferisce alternare bagni rinfrescanti e bagni di sole ad una salutare passeggiata alla scoperta delle varie opportunità del parco), un’area interamente dedicata ai più piccoli. Il Villaggio della Salute Più è per tutti: famiglie con bambini, giovani, adulti, anziani, adolescenti, fuggitivi dalle città, vacanzieri seriali e turisti per caso... qui c’è chiave giusta per la vacanza dei propri sogni.

E per premiare l’attesa, l’estate 2023 si preannuncia comoda. Oltre a godere degli interventi apportati meno di un anno fa – il restauro della grande piscina antiage, la sistemazione dell’area laghi, arricchita da nuove possibilità sportive con canoe, pedalò e altri natanti, il nuovo percorso di realtà aumentata di Bimbolandia Più, la palestra nel bosco con macchinari di ultima generazione e il restyling delle camere – quest’anno con la messa a punto della digitalizzazione del parco, tramite QR Code sarà possibile ordinare pasti e spuntini restando sdraiati al sole. L’offerta gastronomica è sempre variegata, dai chioschi nel parco, al ristorante panoramico con pizza termale (impasto a base di acqua bicarbonato-solfato-calcica), fino al menù alla carta del ristorante Sillaro, anche in versione plein air con vista sul giardino di alberi secolari. Numerose le possibilità di pernottamento nell’albergo diffuso, fra antichi casali, camere, appartamenti, ostello e camping.