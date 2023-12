Solidarietà dopo il disastro: "Donati 153mila euro. Una cifra sorprendente"

Operazione trasparenza per il municipio di Castel del Rio che nei giorni scorsi ha fatto i conti di tutte le donazioni arrivate per fronteggiare l’emergenza alluvione. Una scia lunga di solidarietà, cominciata subito dopo il devastante impatto della calamità naturale della scorsa primavera sulla vallata del Santerno, e proseguita nel corso dei mesi. Numeri clamorosi: oltre 140 elargizioni per un totale di 153mila euro. Il modo migliore per rispondere presente all’appello lanciato insieme da Comune e Pro Loco Alidosiana durante le ore successive alla catastrofe. E la memoria torna a quelle strade distrutte o cancellate da frane e smottamenti. Senza dimenticare chi, con il viso rigato dalle lacrime, ha visto scomparire in pochi minuti i sacrifici di una vita. Per fortuna il potere del passaparola ha fatto da eco di risonanza e il messaggio di aiuto ha varcato i confini del paese per raggiungere addirittura Germania, Stati Uniti e Corea.

"Più di 60mila euro sono arrivati il primo mese dopo il disastro – spiega Alberto Baldazzi, sindaco di Castel del Rio –. Una cifra sorprendente che ci ha permesso di aprire le strade di Sesdetto e di Campiera ma anche di mettere qualche pezza nelle vie Chiesuola, Sant’Andrea, Peschiere e sulla viabilità secondaria e forestale in zona Selve, Rocca e Giganti". Non solo. "Interventi significativi per i quali dobbiamo ringraziare anche tutti i prestatori d’opera che, in modo volontario e gratuito, si sono schierati dalla nostra parte – continua -. Una mano tesa che, in frangenti così delicati, ci ha fatto sentire meno impotenti davanti allo scenario apocalittico". Una parte della liquidità bonificata sullo specifico conto corrente dell’ente è stata utilizzata anche per eseguire la manutenzione dei mezzi dei cantonieri comunali. Per non parlare dell’acquisto, o sostituzione, di attrezzature utilizzate fino alla sfinimento in quei giorni difficili: "Chiediamo di continuare così – lancia un nuovo appello il primo cittadino -. Abbiamo già affidato più di 1.3 milioni di lavori e oltre 200mila di sola progettazione. L’intento è arrivare a circa 6 milioni entro il prossimo autunno per vedere una Castel del Rio più solida di prima".

Già il primo quarto del maxi contribuito stanziato dal commissario straordinario Figliuolo per recuperare il mosaico viabile dell’abitato dell’alta valle. Una cifra record, purtroppo equivalente agli ingenti danneggiamenti causati dalle frane, di oltre 24 milioni di euro: "Nella lunga lista dei ringraziamenti ci sono anche i nomi di tante persone che non amano le luci della ribalta – conclude Baldazzi -. Questo è il valore più straordinario della solidarietà. Grazie anche ai dipendenti dell’ente pubblico. Persone disponibili, unite ed ottimiste nonostante il numero spaventoso di incartamenti da avviare. Una vera squadra".

Mattia Grandi