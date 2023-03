Solidarietà e infanzia Concerto del Grillo d’oro per raccogliere fondi in favore di Pediatria

Un concerto per raccogliere fondi destinati al reparto pediatrico dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. È l’iniziativa promossa dal coro imolese ‘Il Grillo d’oro’, sostenuta dalla Bcc della Romagna Occidentale e patrocinata da Ausl e Comune. L’evento, dal titolo ‘DOttoRE MI FAi un coro?’, è in programma domenica alle 16.30 al teatro dell’Osservanza.

Come già accennato, il progetto è portato avanti dall’associazione ‘Il Grillo d’oro’, nata a Imola nel dicembre del 2018, anima di quel coro che conta al suo interno ben 25 bambini di età compresa tra i quattro ed i 14 anni. Un sodalizio che svolge regolare attività annuale in nome di una passione: il cantare insieme. Da gennaio 2020, ‘Il Grillo d’oro’ fa parte della galassia dei cori dell’Antoniano di Bologna, con cui condivide le finalità e gli intenti educativi attraverso la musica dedicata all’infanzia. È dello scorso anno, a testimonianza della forte sinergia con la celebre realtà felsinea, la partecipazione del Grillo all’udienza papale del 19 marzo dedicata a tutti i cori della Galassia dell’Antoniano con la partecipazione del Piccolo coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano. Ma sono tanti gli eventi ai quali ‘Il Grillo d’oro’ ha preso parte: da ‘Imola in Musica’ alla realizzazione, sviluppata anche grazie al contributo della Bcc della Romagna Occidentale, della canzone e del video del brano inedito ‘Iomla – Imola Forever’ dedicati alla città. Una bella esperienza in studio di registrazione per i più piccoli.

"L’obiettivo dell’evento del 26 marzo è quello di far sperimentare ai nostri bimbi e ragazzi l’utilità della musica e del canto nel tendere la mano a realtà importanti del territorio imolese – spiega Barbara Bendandi, presidente dell’associazione ‘Il Grillo d’oro’ –. In particolare per i loro amici, coetanei o compagni di scuola, che possono avere bisogno delle cure della pediatria dell’ospedale di Imola".

Prevendita biglietti per il concerto già attiva al negozio ‘La vispa Teresa’ ai civici 67 di piazza Bianconcini. Prenotazioni e informazioni: 348 8764656 o [email protected]

"Le attività musicali e teatrali sono divertenti e stimolanti, aiutano i giovanissimi a liberare le emozioni e a cimentarsi nella collaborazione e nell’ascolto – ricorda Luigi Cimatti, presidente della Bcc della Romagna Occidentale –. Ciò è particolarmente vero nelle attività corali come quelle proposte da ‘Il Grillo d’oro’. Questo spettacolo educa all’impegno per aiutare gli altri nella comunità, che è la cosa più vicina a una banca locale come la nostra, nata da valori forti come il mutualismo".