Solidarietà ‘storica’ Passa la Mille Miglia e non dimentica la Romagna colpita

Inaugurato ieri pomeriggio, in occasione del passaggio in città della 1000 Miglia, il restauro del monumento ‘Rampante’ dell’artista Armand Pierre Fernandez, noto come Arman, all’ingresso dell’Autodromo. Iniziati a marzo, e attesi ormai da tempo, i lavori da 36mila euro (pagati da Formula Imola e da sponsor privati) erano stati completati il mese scorso, in tempo per il fine settimana del Gp di F1 del 19-21 maggio. Con l’annullamento della gara iridata, a causa dell’alluvione in Romagna, anche l’inaugurazione è stata posticipata. E così l’ideale taglio del nastro c’è stato ieri, appunto in concomitanza con il passaggio della 1000 Miglia in città e all’interno del circuito.

Quattrocentoventi le auto storiche protagoniste della manifestazione, accompagnate da 120 Ferrari moderne, 15 vetture elettriche e una a guida autonoma. I protagonisti della carovana sono impegnati quest’anno in una importante raccolta fondi per gli alluvionati. E anche i vertici della manifestazione hanno deciso di fare la loro parte, consegnando nei giorni scorsi al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, un assegno da 100mila euro a sostegno della causa.

Partita ieri da Brescia, la Mille Miglia ha puntato dritto in Romagna ed è arrivata nel tardo pomeriggio dopo aver attraversato anche Lugo. Passando sulle vie Graziadei, Manzoni, Zappi ed Emilia la carovana ha raggiunto il controllo timbro in una piazza Matteotti bagnata dalla pioggia. Dal cuore della città avanti verso l’Autodromo per le prove cronometrate. A quel punto le vetture sono uscite dal circuito per riprendere la via Emilia in direzione Cervia-Milano Marittima. L’edizione di quest’anno della Mille miglia è partita con un giorno di anticipo, grazie al debutto del nuovo format delle 5 giornate di gara, durante le quali le vetture storiche si sfidano su un percorso dall’inedita lunghezza di oltre duemila chilometri. I finali di tappa, oltre a Cervia-Milano Marittima, sono Roma, Parma e Milano.