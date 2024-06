Solidarietà verso Pediatria. Il dono di G4 Investment

Una donazione di mille euro per acquistare un saturimetro (o pulsossimetro), un apparecchio che serve a misurare l’ossigenazione del sangue, per capire se i polmoni riescono ad assumerne in quantità sufficiente dall’aria respirata. Ancora un gesto di solidarietà per la Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola da parte di G4 Investment, società proprietaria del centro commerciale e direzionale ‘Imola Lago’. "È diventata una bella consuetudine sostenere il reparto del nostro ospedale dedicato alla cura dei più piccoli – spiega Elisa Galantini, amministratrice delegata della G4 Investment –. Un modo diverso e più efficace di stare accanto ai nostri clienti rispetto alla distribuzione di omaggi ed una proposta che viene sempre più apprezzata".

Ormai da diversi anni la società si incarica di effettuare donazioni per il Santa Maria della Scaletta grazie al contributo delle attività commerciali presenti nel centro commerciale sulla via Selice. "Per questo – prosegue Galantini – vogliamo ringraziare tutti loro per la rinnovata fiducia: Roadhouse Grill, Ricoh Italia, Dorelanbed, Wall Street English, Marocchi Natural Living, Ristorante Selice, Gi group, Abus Italia, XBene, Biosintex, Ideas 4.0, Bu Power, M.Business, Oasi wash, 3U vision, XPaddle, Marchesini Group e Coworking Imola Lago".

Grande soddisfazione è stata espressa dalla pediatra Laura Serra. "Per il nostro reparto è bello sapere di essere al centro della solidarietà dei cittadini e delle aziende che ci permettono di garantire attrezzature moderne per l’assistenza dei bambini – ha commentato Serra –. Oggi ringraziamo la G4 Investment e tutte le attività commerciali del centro ‘Imola Lago’ perché con i mille euro donati hanno contribuito all’acquisto di un pulsossimetro estremamente sensibile, che ci è fondamentale per la rilevazione dei parametri vitali e della saturazione anche nei bambini più piccoli e che viene utilizzato moltissimo in particolare nel periodi epidemici, per monitorare le insufficienze respiratorie".