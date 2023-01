Soluzioni finte con il decreto trasparenza

Domenico

Morozzi*

Sono favorevole alla mobilitazione del settore distributivo contro l’ingiusta campagna di criminalizzazione delle imprese. Mi riferisco alle accuse, in barba ad ogni evidenza numerica, di speculare sui prezzi della benzina a danno dei consumatori. Un indice puntato addosso che, numeri alla mano, si è dimostrato completamente infondato. Lo testimonia l’analisi della lettura delle banche dati dei Ministeri competenti. Si tratta, infatti, di rilevazioni pubbliche, open data, che già da molti anni garantiscono piena conoscibilità e trasparenza del mercato di riferimento. Ritengo che le misure introdotte con il Decreto Trasparenza siano la soluzione finta ad un problema che non esiste, se non nella schermaglia del dibattito politico. Sul fronte della trasparenza, obbligare ad installare un cartello aggiuntivo per esporre il prezzo medio regionale può generare solamente ulteriore confusione nella testa dei consumatori. Le stesse informazioni, addirittura ben più dettagliate, sono facilmente accessibili da anni sul sito ministeriale ‘Osservaprezzi Carburanti’. Analogo discorso per il contenimento dei prezzi. L’esposizione delle cifre medie ha un effetto negativo sulla concorrenza favorendo il livellamento degli importi verso l’alto a discapito dei fruitori. Potenziare la segnaletica nei 22 mila punti vendita italiani porterà ad un esborso di circa 400 milioni di euro che finiranno per gravare sui prezzi al consumo della benzina. In parole povere: fumo negli occhi. Un altro danno per imprese e utenti. Sostengo la mobilitazione nella speranza di riportare il provvedimento ai livelli di ragionevolezza.

*Presidente sindacato

‘Fonti Energetiche’ Confcommercio Ascom Imola