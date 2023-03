"Sono contenta Ora la primavera..."

"I saldi sono andati molto bene, non hanno affatto deluso le aspettative – così Juna Fontanelli, del negozio Jolie in piazza Matteotti – Nel mio caso oggi è l’ultimo giorno disponibile per approfittare degli sconti di fine stagione; domani, infatti, procederemo con l’allestimento primaverile. Personalmente ho alcuni clienti che acquistano subito, aii primi di gennaio appena cominciano i saldi, in modo tale da avere più scelta ed altri che aspettano proprio gli ultimi giorni per acquistare a prezzi ulteriormente ribassati anche se con meno assortimento. Indubbiamente abbiamo avvertito la chiusura dei locali adiacenti, pertanto ci auguriamo che possano esserci gestori e ristoratori che abbiano voglia di investire su piazza Matteotti".