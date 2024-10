"Sono necessari maggiori controlli"

Una Pedagna più sicura grazie al posizionamento di nuovi dossi. Questo è il pensiero di Cecilia Bianchi, studentessa universitaria: "Ho visto che ne hanno messi di più e sono davvero contenta. Quelli che secondo me fanno davvero la differenza sono i dossi posizionati in via Vivaldi, dove le persone tendono ad accelerare, ma anche nella zona del Parco Tozzoni" Non manca però la richiesta di maggiori controlli: "Sono fondamentali specialmente durante il weekend, ma anche in festività come Halloween, Capodanno, Ferragosto – sottolinea Cecilia –, ho visto un gran miglioramento, certo, ma una volante non basta. Controlli più costanti possono fare la differenza."