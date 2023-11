Sopralluogo in via Sant’Anastasia colpita da frane

Il sopralluogo di ieri a Dozza del generale Figliuolo è iniziato poco prima dell’ora di pranzo. Ritrovo di fronte alla Rocca con il sindaco Luca Albertazzi, l’assessora Barbara Pezzi, i tecnici del municipio e i geologi al lavoro da qualche mese nel borgo. La stretta di mano con il primo cittadino a pochi passi di distanza dalla stazione dei Carabinieri dove, tra gli anni Settanta e Ottanta, prestò servizio come maresciallo un prozio materno del commissario straordinario alla ricostruzione. Poi la discesa, a lato del castello, verso via Sant’Anastasia colpita da cinque frane. La panoramica da rimettere in sicurezza con, come da ordinanza, l’arrivo di 768mila euro di risorse. E il colpo d’occhio si fa ancora più marcato all’altezza di via Casette Molino dove il conto delle frane sale a quota 7 con tanto di ordine di evacuazione di un’abitazione ancora in vigore. Criticità da risanare con altri 600mila euro in arrivo dal governo per un mosaico di finanziamenti completato con gli altri 154mila per il consolidamento delle scarpate su cui insistono via Circonvallazione e il percorso urbano ciclopedonale del Rio Sabbioso. Figliuolo, che per l’intera mezz’ora di visita ha parlato fitto con Albertazzi e i geologi, ha chiesto delucidazioni tecniche sui lavori: "Cantieri necessari per tutelare un borgo che vanta un rilevante patrimonio storico, artistico e culturale – ha detto il generale al sindaco -. Uno dei tanti gioielli della nostra Italia".

Soddisfatto Albertazzi: "Tra opere di somma urgenza effettuate, monitoraggio delle frane e ipotesi di intervento abbiamo messo in campo tutte le nostre forze – ha detto –. Bene l’approvazione degli stanziamenti. Fondi che ci aiuteranno ad arginare le fragilità del territorio emerse con l’alluvione ma, di fatto, note da tempo. Sarà importante definire le procedure per consentire agli enti locali medio-piccoli di operare al meglio".