Sorpresa in pista, c’è Capirossi al volante

Un asso delle due ruote al volante di una supercar tutta italiana a lui dedicata. Mattinata grandi firme, tutta all’insegna dei motori, quella di ieri in Autodromo. È scesa infatti in pista la Gt65. Si tratta di una avveniristica vettura realizzata da Frangivento che prende il nome dal numero di gara del campione motociclistico Loris Capirossi. È prodotta in soli tre esemplari, numerati per ciascuno dei tre mondiali vinti dal pilota romagnolo: ’90, ’91 e ’98.

Disegnata e progettata da Giorgio Pirolo e Paolo Mancini sulla base delle specifiche suggerite da Capirossi, la FV Frangivento GT65 è una biposto coupè dal sapore mediterraneo il cui stile è un sapiente connubio di superfici fluide abbinate a linee tese. Dotate di cerchi OZ da 20 pollici con pneumatici Pirelli PZero Trofeo. Numerosi omaggi al mondo delle corse anche all’interno dell’abitacolo dal design minimal e sportivo, sellato con cura maniacale dalla Seltap di Torino. I sedili sportivi in alcantara e pelle nera fornita dalla Mario Levi Group sono sviluppati sull’ergonomia di Capirossi.

Fra i dettagli ispirati al pilota anche un altro omaggio a Capirossi con il particolare tasto di accensione ‘Gas gas’. Nel bauletto anteriore invece il set di borse in kevlar antiproiettile e carbonio firmati Frangivento e Tacknomonster.

Dal punto di vista meccanico, la Sorpasso GT65 è spinta da un 5.2 V10 che sprigiona 650 cv. Grazie alle quattro ruote motrici e a un rapporto peso potenza di 1,48 kgCV la scocca interamente in carbonio e all’uso diffuso di materiali la sportiva italiana copre lo 0-100 in 3’’ e raggiunge i 200 kmh con partenza da fermo in 9’’8. La velocità massima è superiore ai 330 kmh.

"Ho conosciuto Giorgio Pirolo e Paolo Mancini a Monte Carlo mentre giravano con la loro spettacolare Asfanè nera – racconta Capirossi –. Impossibile non notarla, così siamo subito entrati in sintonia per la passione che ci accomuna per le automobili sportive. Mi hanno raccontato dell’impresa romantica che intendevano realizzare con il marchio Fv Frangivento e della loro idea di costruire un modello nuovo di altissima qualità quale tributo alla mia carriera declinato in tre esemplari dedicati ad ognuno dei tre mondiali da me vinti. Con entusiasmo peraltro ricambiato, mi hanno quindi chiesto la cortesia di affiancarli in amicizia sul design della nuova supercar Gt65".

E così il rapporto è decollato. "In questi anni ho assistito alla crescita di questa nuova ‘creatura’, cercando di offrire degli input creativi a Giorgio e Paolo che hanno saputo tradurli in realtà – racconta Capirossi –. È stato un percorso impegnativo mettere in atto su questa nuova Fv Frangivento tutte le soluzioni, ma ci sono riusciti ed ora siamo qui a presentare il primo modello".

La Gt65 ha visto dunque la pista con i primi giri di collaudo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per alcuni test a porte chiuse, quelli di ieri mattina appunto, che hanno visto al volante lo stesso Capirossi.

Nei prossimi giorni si potrà invece ammirare la vettura come esempio di eccellenza artigiana italiana nel lounge di Casa Sanremo all’interno del Palafiori durante i giorni del Festival.