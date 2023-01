Sorrisi a teatro: torna la rassegna dedicata alle commedie dialettali

A Casalfiumanese è tempo della rassegna teatrale di commedie dialettali ‘Dmènga a teàtar’ organizzata dalle associazioni del paese con il patrocinio, e la messa a disposizione gratuita degli spazi, del municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli. Si partirà il 5 febbraio, alle ore 15 dal teatro di via 2 Giugno nel capoluogo con lo spettacolo ‘Un prit in t’la neva’ della Cumpagnì d’la Parochia. Una settimana più tardi, alla stessa ora, spazio a ‘E ades cum fasègna’ del Gad di Lugo per poi replicare il 19 con ‘Mi mujér védva’ insieme ai giovani di Chiusura. Il 26, nella sala civica di via Longo a San Martino in Pedriolo, protagonisti gli amici del teatro Cassanigo con ‘Al campan ad don Camel’. Il 26 marzo, nella sala civica di Sassoleone in via Martiri della Rappresaglia con la filodrammatica di Casola Canina e la commedia ‘Una chembra par du’.