‘Sorsi di cultura’. Letture con tè

In Rocca a Dozza torna l’appuntamento con ‘Sorsi di Cultura. Letture e chiacchiere con tè’. Il ciclo di incontri letterari, organizzato dalla Fondazione Dozza Città d’Arte insieme alla biblioteca comunale di Toscanella, prenderà il via sabato alle 16 in compagnia di due autori bolognesi: Lorena Lusetti e Michele Rocchetta intervistati da Ilaria Zavatti. La Lusetti, scrittrice eclettica con una predilezione per il genere giallo e noir, presenterà la sua ultima fatica editoriale ‘L’ombra di Virginia’ (Ed. Damster, 2024) mentre Rocchetta svelerà tutti i segreti del suo romanzo ‘Trama e ordito. Intrigo a Bologna tra torri, canali e veli di seta’ (Ed. Damster, 2024). Per informazioni: rocca@comune.dozza.bo.it - 0542 678240.