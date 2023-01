Sos bollette, ecco i 100mila euro all’Ortignola

di Enrico Agnessi

Via libera del Comune all’annunciato contributo di 100mila euro destinato alla piscina dell’Ortignola. Il sostegno economico, messo in campo per fronteggiare il caro bollette, in città riguarderà unicamente la struttura intitolata al sindaco Enrico Gualandi. Per quanto riguarda l’altro impianto natatorio imolese, il PalaRuggi, il contratto di gestione siglato tra Geimsdue e Area Blu prevede infatti un "meccanismo di allineamento dei contributi di gestione in caso di anomalo aumento dei costi di energia elettrica e del teleriscaldamento – si legge nella delibera di Giunta che sblocca il finanziamento per l’Ortignola – a favore del concessionario quale incaricato della gestione di un servizio di interesse generale".

In altre parole, da un lato la convenzione per la piscina del PalaRuggi "contempla un meccanismo di assorbimento dell’anomalo aumento dei costi dell’energia determinatisi nel corso dall’anno 2022, la cui procedura di applicazione è in corso di attuazione nell’ambito dei rapporti di convenzione tra Comune e Area Blu", ricordano dalla Giunta. Dall’altro, per quanto riguarda l’Ortignola, "si evidenzia un significativo aumento dei costi della componente energia (elettricità e teleriscaldamento)". E dunque, considerando che come dice il Comune parliamo di un "impianto sportivo pubblico da considerarsi servizio di interesse generale", servono i ristori. Un "contributo straordinario", da 100mila euro appunto, che sempre per dirla con la Giunta "si configura come una operazione una tantum".

I fondi all’Ortignola saranno erogati a seguito di presentazione di una rendicontazione che attesti, tra l’altro: di aver subito un aumento dei costi energetici, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, al netto delle imposte ed eventuali altri sussidi, superiore al 50% dei costi sostenuti nel periodo 2019; di mantenere il vincolo di destinazione a copertura dell’incremento dei costi energetici; asseverazione da parte di libero professionista iscritto all’Albo sulla congruità e inerenza dei ‘costi’ sostenuti e che la documentazione trasmessa è correttamente annotata nella contabilità ed inerente la tipologia all’attività svolta.

Nelle scorse settimane, il Comune era già intervenuto per sostenere anche i centri sociali imolesi. Pure in quel caso, si parlava di un contributo da 100mila euro di ristori straordinari destinato a nove strutture cittadine. Nel dettaglio, 48mila euro sono andati alla Bocciofila, 15.500 euro al centro sociale La Stalla e 7.387 euro alla Tozzona. Al centro sociale Campanella sono andati invece 14.653 euro, mentre a quello di Zolino 6.189 euro. Completano il quadro il centro sociale gestito dalla polisportiva Ponticelli, dove sono arrivati poco più di duemila euro, il centro sociale Giovannini (1.428 euro), quello di San Prospero (1.436 euro) e il Tarozzi di Sesto Imolese (900 euro).

Venendo infine alle famiglie, si è chiuso a quota 239 domande presentate il secondo bando aperto a dicembre dall’Asp per sostenere i nuclei contro il caro bollette. È dunque ipotizzabile che avanzino poco meno di 250mila euro, un tesoretto che la Giunta vuole utilizzare per il bando affitti.