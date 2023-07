Sos caldo "Pronti ad affrontare i 40 gradi"

di Mattia Grandi

Ma che caldo fa. La lingua di fuoco dell’anticiclone africano Caronte porta temperature record anche ad Imola. Così la passeggiata nel centro storico della città diventa un esercizio alla portata di pochi eletti. In fondo al viale, infatti, il display luminoso della farmacia segna 39 gradi. E per la giornata di oggi, picco dell’ondata sahariana, si prevedono quote ancora più alte. Un quadro da allerta arancione secondo i bollettini regionali di Protezione Civile. "Anche lo scorso anno abbiamo raggiunto numeri del genere – ricorda con buona memoria Roberto Fabbri –. Le differenze? Stavolta le temperature elevate sono arrivate in pieno luglio mentre nel 2022 i mesi di maggio e giugno furono piuttosto impegnativi".

Via libera, quindi, al vademecum dei rimedi fai da te per combattere l’afa: "Restare tra le mura di casa nelle ore più calde della giornata e usare vestiti chiari, meglio se di cotone – aggiunge –. Il condizionatore lo accendo un paio d’ore per rinfrescare gli ambienti ma mai di notte".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Roberto Manaresi: "Ormai sono diversi anni che il caldo si fa sentire sul serio – sottolinea al tavolino di un bar a pochi passi dai giardini pubblici –. L’aria condizionata la uso soltanto in auto e mi difendo andando a caccia di zone ombrose e ventilate".

Con un jolly da sfoderare per un po’ di meritato riposo. "Abito sulle colline imolesi dove, attorno alla mezzanotte e nella prima mattinata, si sta proprio bene – continua –. Più complessi gli ’orari di punta’ quando soffro come tutti".

E le pendici attraversate dalla strada Montanara si trasformano nel rifugio ideale anche per Andrea Tondini: "Un caldo terribile – attacca –. Tutti i giorni migro nella mia casa di campagna vicino a Piancaldoli. Lì ci sono dieci gradi in meno già alle cinque del pomeriggio ed è sempre ventilato".

Una sorta di miraggio. "Non perdiamoci d’animo perché le previsioni del tempo dicono che il calore avrà i minuti contati – prosegue speranzoso –. Di solito ci prendono, stiamo a vedere". Già, i principali siti specializzati indicano per domani pomeriggio l’arrivo di qualche nuvoletta con la massima fissata a 36 gradi. Un filone che dovrebbe poi proseguire nelle giornate successive con un sabato velato, e tanto atteso, da 33 gradi. Meglio di niente. "Il caldo non esiste. Siamo noi che con i nostri ritmi di vita frenetici emaniamo calore – la prende però con filosofia Alfonso ‘Bibo’ Casadio Farolfi –. In estate certe temperature si sono sempre raggiunte. Il condizionatore? Bandito, proprio come si faceva una volta quando non c’era. Abbigliamento leggero, mangiare poco, bere tanti liquidi e pensare molto".

Per Alice Bartolini il caldo non è un problema: "A me fa piacere che ci sia. Era un’estate anomala fino a qualche settimana fa – spiega la ragazza –. Non sopporto l’aria condizionata e preferisco idratarmi bevendo 2-3 litri d’acqua al giorno".

Capitolo vestiti. "Gli abiti sono un’utile protezione per contrastare il sole che picchia – conclude –. Un buon pantalone lungo di fibre naturali è un alleato prezioso per arginare la calura. Usanze del passato che tornano d’attualità". Ma c’è anche chi, col caldo, ci convive per forza e per lavoro. "Mi sono un po’ abituato ma non è semplice stare davanti al forno con questo clima – confida Umberto Pelliconi della centralissima pizzeria ‘Quattroquinti’ di via Marsala –. Rispetto all’esterno, però, non c’è l’aggravante dell’umidità. Tanta acqua, spirito di volontà e qualche buon gelato per andare avanti a testa bassa".