Sos casa nel circondario. Panieri cerca la strada:: "Un’alleanza tra le parti"

Una "alleanza per la casa", a livello circondariale, con il coinvolgimento di associazioni (costruttori e inquilini), agenzie immobiliari e proprietari di alloggi sfitti e invenduti. A lanciare la proposta, ieri nella relazione finale che ha concluso la Conferenza economica del Circondario all’auditorium dell’Osservanza (250 presenze in due giorni), il sindaco Marco Panieri, presidente dell’ente di via Boccaccio.

"Il territorio circondariale vuole essere aperto al confronto anche con enti sovra-comunali: con la Città metropolitana su cui occorre un investimento maggiore e la Regione Emilia-Romagna da cui ci lega un profondo e costante rapporto", il pensiero di Panieri, per il quale sul territorio "emerge l’urgenza di lavorare su due priorità".

Oltre al tema casa, con Nomisma che stima in circa 5mila le unità immobiliari sfitte ma pronte per il mercato, dalla due giorni all’Osservanza è emersa ancora una volta la difficoltà del mondo produttivo nel reperire le figure professionali richieste.

"Sulle competenze vogliamo rafforzare le relazioni fra imprese, gli Istituti superiori del territorio, l’Its e Unibo con la creazione di un osservatorio permanente sul capitale umano – ha proseguito Panieri –. Inoltre, a livello territoriale, abbiamo tutte le condizioni, grazie alle forti relazioni fra il sistema produttivo, la cooperazione e gli enti pubblici, per promuovere quell’economia sociale di cui la nostra Regione si sta facendo promotrice". Ma anche, prosegue il presidente del Circondario, per "rafforzare la sinergia pubblico-privata per gli investimenti e i servizi post Pnrr in Città e sul territorio. Infine, il nostro grande investimento va fatto sui giovani – ha esortato Panieri – per garantire loro un territorio attrattivo e ma anche coeso nel quale le loro esigenze possano convivere con la necessità di prendersi cura degli anziani fragili e con la sfida dell’invecchiamento della popolazione".

Quanto emerso in questi due giorni all’Osservanza, "non si disperderà", ha assicurato il presidente del Circondario. E ha concluso: "L’obiettivo è quello di promuovere nelle prossime settimane un incontro con il Tavolo delle imprese per attivare operativamente un percorso concreto e condiviso sulle principali sfide emerse".

A concludere la Conferenza economica, anche gli interventi di Silvia Poli (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola) e Vincenzo Colla (vicepresidente della Regione). Poli ha assicurato che, nei prossimi anni, Palazzo Sersanti continuerà a sostenere il territorio concentrandosi su tre tipologie di intervento: l’invecchiamento della popolazione, l’orientamento scolastico e la povertà educativa.

Secondo Colla, nonostante le turbolenze internazionali e la necessità di ampliare i Paesi destinatari dell’export regionale, l’Emilia-Romagna crescerà dal punto di vista economico anche nel 2026. Rimangono, nella lettura del vicepresidente della Regione, alcuni temi che "occorre affrontare con impegno" quali la necessità di "dare vita a un nuovo modello di economia sociale", quella di lavorare su percorsi sempre più mirati legati all’integrazione ("senza ideologie politiche") per "favorire la disponibilità di manodopera qualificata". E ancora: la necessità di investire sul tema della casa ("Rigenerazione urbana e garanzie per i privati") grazie anche ad importanti investimenti, quantificati in circa 100 milioni, che la Regione si è detta pronta a mettere in campo a breve.