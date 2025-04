"Sos degrado nella piazzetta del Tempo libero"

Sos piazzetta del Tempo Libero, "altro che valorizzazione del centro storico, qui siamo davanti a una situazione di degrado a pochi passi dal Municipio". E’ Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega a lanciare l’allarme riguardo allo spazio, vicino al cantiere di riqualificazione del palazzo comunale.

"Sentiamo spesso il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini incensare l’azione dell’amministrazione sul centro storico – prosegue Marchetti – ma basterebbe farsi un giro proprio sotto il naso del Comune per rendersi conto che le parole non bastano. In quell’area persistono nicchie e angoli trasformati in rifugi di fortuna e punti di accumulo di sporcizia, con resti di cibo e forti odori di urina. Non proprio un bel biglietto da visita per quello che dovrebbe essere il ‘salottino’ della città".

Il leghista chiede quindi "un intervento immediato, perché la situazione non è decorosa, è inaccettabile anche sotto il profilo igienico-sanitario. Ironia della sorte, campeggia il cartello ‘area videosorvegliata’: peccato che non basti affiggere un cartello per dire di presidiare il territorio".