Sos Fegatella, scatta il volantinaggio: "Fonte da riqualificare, merita di più"

"Scrivete al Comune, salviamo la Fonte Fegatella". L’invito lo rivolge il Comitato "Amici della Fonte Fegatella", che attraverso il suo portavoce Giovanni Bellosi ha avviato già da alcune settimane un volantinaggio con l’obiettivo di sensibilizzare l’amministrazione comunale invitandola a pianificare lavori sia nella vecchia e storica fonte che in quella più recente realizzata ad inizio millennio.

"Dopo solo 24 anni la rinnovata storica Fonte Fegatella e la piccola fonte si trovano in pessime condizioni, e peggiorano giorno dopo giorno senza che ci sia stata una pianificazione di interventi", si legge nelle prime righe del volantino che poi prosegue soffermandosi su come sia cambiata la situazione nell’arco degli anni. "All’inaugurazione avvenuta il 2 giugno 2021 erano presenti dieci rubinetti, poi per vari motivi sono rimasti sempre meno, fino a due rubinetti attivi nei mesi più freddi. Così, per non fare code, alcuni vanno via senza poter prelevare l’acqua".

Il Comitato è convinto che i frequentatori debbano "farsi sentire, perché questo simbolo storico di Castel San Pietro Terme merita molto di più e di meglio". Nella zona verde accanto alla piccola Fonte, poi, "servono sedute e tavoli per le famiglie", insiste Bellosi, chiedendo a chi legge il volantino di "inviare una mail al comune per sensibilizzare la sindaca e l’amministrazione comunale tutta".

Sul tema riqualificazione della vecchia Fonte e interventi alla nuova Fonte il Comitato aveva presentato una petizione con oltre 2 mila firme ormai otto anni fa, ottenendo nel 2023 dall’allora sindaco Fausto Tinti la promessa di interventi di sistemazione e migliorie almeno alla piccola Fonte, mentre per la storica Fonte lato ovest di viale Terme sia la precedente giunta che quella attuale (a fine 2024 in consiglio comunale) aveva risposto che l’intervento, importante ed impattante economicamente sui bilanci, non avrebbe potuto trovare spazio a stretto giro di posta.

Claudio Bolognesi