Sos multe "Bretella, alzare il limite di velocità"

di Mattia Grandi

Decine di multe salate recapitate agli imolesi. Effetto della finestra di funzionamento, tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio, degli autovelox collocati lungo l’asse attrezzato. Due colonnine arancioni sulla Bretella, una per ogni senso di marcia, rimaste silenti per anni dopo l’installazione nel 2017. Occhi elettronici capaci di rilevare gli eccessi di velocità sopra al limite dei 60 kmh. E sanzionare quelli oltre la soglia di tolleranza di altri 5 kmh.

Intanto sui social monta la polemica. "La multa che mi è arrivata è datata 23 giugno alle ore 8.47 del mattino – racconta Cristina Volta –. L’auto, intestata a me ma con mio padre alla guida, procedeva su via della Cooperazione in direzione Pedagna ai 90 kmh. Risultato? Più di 130 euro da pagare e 3 punti in meno sulla patente".

Nel mirino degli automobilisti c’è, soprattutto, quel picco di velocità massima giudicato troppo stringente per una delle arterie di collegamento più frequentate della città. "Mio padre andava forte ma i 60 kmh su quella strada sono quasi impossibili da rispettare – ammette la donna –. Si potrebbe valutare di alzare il tiro almeno a 70. Speriamo di non ricevere altre sorprese amare via posta".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Mirko Savorani che apre un nuovo fronte di malcontento. Riflessioni incentrate sulla scelta della polizia locale di presidiare i velox servendosi di un’auto civetta nascosta a bordo strada. Presenti sì ma senza l’obbligo di fermare il trasgressore per il sanzionamento istantaneo a tutela della sicurezza stradale: "Non sono d’accordo, se vengo multato devo essere anche fermato subito dalla pattuglia – analizza –. E’ una questione di trasparenza della procedura. Il modo migliore per evitare qualsiasi dubbio. Sull’asse attrezzato bisogna mettere almeno i 70 kmh se no parliamo di niente".

La vede diversamente, almeno in parte, Luciano Rossi: "Tutti si lamentano ma occorre rispettare i limiti di velocità esistenti. In gioco c’è la propria incolumità e quella degli altri – taglia corto l’uomo –. Si tratta di uno stradone con alcuni punti di immissione piuttosto pericolosi, specie quando piove. Poi l’idea di alzare lievemente, non più di 10 kmh, la velocità consentita mi trova favorevole".

Renzo Betti percorre ogni giorno la Bretella nei suoi spostamenti: "Ma transito di rado davanti agli autovelox perché mi incanalo verso altre direttrici – confida –. Parliamo di un’arteria realizzata per snellire il traffico della città e favorire gli spostamenti dei lavoratori. La mia idea è che si potrebbero rivedere certi parametri penalizzanti".

E sul tema del fermo delle pattuglie sul posto non ha dubbi: "Una volta, in Francia, sono stato tamponato mentre rallentavo per rispettare la segnalazione di un agente a bordo strada – racconta Betti –. Con la distrazione massiccia che c’è alla guida di questi tempi mi sembra inutile rischiare incidenti".

Anche per Gilberto Bertonello, infine, la parola d’ordine deve essere la sicurezza. "La Bretella non è pericolosa nella misura in cui la gente, invece dello schermo del telefonino, guarda la strada – sbotta –. Sì ai 70 kmh sull’asse attrezzato e, in caso di pioggia, alzare il piede dall’acceleratore".