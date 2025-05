Sos parco Acque Minerali. Il comitato lancia l’appello: "Serve la chiusura di notte"

La chiusura notturna del parco delle Acque minerali è "necessaria" per garantire "tutela, sicurezza e decoro". Lo sostiene il comitato nato a inizio 2024 per chiedere maggiore attenzione all’area verde cittadina, che ieri ha lanciato un nuovo appello alla Giunta affinché l’accesso sia consentito "solo nelle ore diurne".

La richiesta, già rispedita al mittente dal Municipio a causa dell’estensione e della conformazione del parco stesso, secondo gli Amici delle Acque minerali consentirebbe invece di "tutelare il parco da episodi di degrado, violenza, insicurezza, abbandono e furto di animali, ormai divenuti frequenti. È fondamentale – avvertono sempre dal comitato – che tale chiusura notturna escluda l’area occupata dalla discoteca Acque Minerali, che dovrà restare fuori dal perimetro recintato, proprio perché molti dei problemi registrati derivano dalle attività notturne connesse alle serate che lì si svolgono".

Diversi i motivi alla base della richiesta. Tra questi, la "tutela degli animali" e il "contrasto all’abbandono e ai furti". Il parco, ricostruiscono dal comitato, ospita infatti una colonia felina e diversi anatidi che vivono stabilmente nell’area del laghetto. "Nel tempo, e anche recentemente, si sono verificati abbandoni di animali, nonché sparizioni sospette, episodi che destano forte preoccupazione e che evidenziano l’assenza di controlli, soprattutto nelle ore notturne – fanno sapere gli Amici del parco delle Acque minerali –. La mancanza di un sistema di videosorveglianza impedisce qualsiasi forma di prevenzione e di identificazione dei responsabili. Non si può escludere il rischio di maltrattamenti o violenze sugli animali, specie nelle ore più buie e isolate".

C’è poi il tema del decoro e del rispetto delle ordinanze. "A seguito di eventi serali organizzati nella discoteca presente all’interno del parco, l’area si presenta frequentemente in condizioni di degrado – protestano dal comitato –, con rifiuti sparsi, bottiglie di vetro e altri residui incompatibili con la funzione pubblica e naturalistica del luogo. Nonostante l’ordinanza comunale vigente vieti il consumo di alcol nel parco, questo divieto viene sistematicamente ignorato, come testimoniano le condizioni in cui viene ritrovato il parco dopo queste serate".

Va detto però che, allo stato attuale delle cose, non risultano responsabilità dirette su quanto accaduto negli ultimi mesi da parte del gestore del locale all’interno del parco. Le bottiglie di alcolici abbandonate dopo essere state svuotate, per esempio, vengono acquistate nei supermercati e portate all’interno del parco.

"La mancanza totale di sorveglianza notturna rende il parco un luogo potenzialmente favorevole allo svolgimento di attività illegali: dallo spaccio al consumo di sostanze, fino ad atti di vandalismo e violenza – aggiungono dal comitato –. Una chiusura notturna, affiancata dall’installazione di un sistema di videosorveglianza, rappresenterebbe un deterrente efficace contro questi fenomeni". In questo senso, gli Amici del parco delle Acque minerali rievocano l’episodio, dai contorni piuttosto incerti e sul quale indagano i carabinieri, che ha coinvolto una ragazza di 17 anni soccorsa dopo una serata di festa. "Non è un caso isolato – concludono dal comitato –. Già in passato si sono verificati episodi di risse, scontri e comportamenti pericolosi. Serve urgente un intervento risolutivo".