Sos personale in polizia. La promessa del Governo: "Agenti in arrivo nel 2026"

Gli ormai cronici problemi di organico nel commissariato di polizia potrebbero presto ridimensionarsi grazie all’arrivo di rinforzi. Lo assicura, rispondendo alle polemiche scoppiate nei giorni scorsi sul fronte sindacale dopo la mancata assegnazione di nuovo personale in via Mazzini, Gianni Tonelli, presidente onorario del Sap (Sindacato autonomo di polizia), e in questa fase soprattutto responsabile del dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega.

"Tutto l’apparato patisce ancora gli effetti negativi degli interventi devastanti della spending review operati dai governi di austerità prima Monti poi Letta, Renzi e Gentiloni – è la premessa di Tonelli –. Nel 2018, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, invertì questa rotta di austerità con un processo virtuoso interrotto nel 2019 dalla crisi di governo e poi dalla pandemia. Il ritorno della Lega nell’esecutivo, con Nicola Molteni nel ruolo di sottosegretario al ministero dell’Interno (oggi il titolare del Viminale è Matteo Piantedosi, ndr), ha fatto riprendere questo percorso anche se con fortissime nuove difficoltà".

Tonelli snocciola qualche dato: con le scuole tornate a pieno regime, la polizia di Stato farà uscire entro fine anno circa 4.500 operatori. Tra questi, anche i 1.100 di recente assegnazione, nessuno dei quali è stato però destinato a Imola. "Si poteva scegliere di inviare un ‘mezzo poliziotto’ in ogni ufficio, oppure si poteva decidere di fare una serie di interventi mirati per cominciare a ridare funzionalità ad alcuni uffici proseguendo poi con il percorso nei prossimi mesi – ricostruisce Tonelli –. Chiaramente il criterio di distribuzione scelto ha comportato che la maggior parte degli uffici di polizia in Italia è rimasta a secco, determinando in loco disappunto, proteste e polemiche. A gennaio, però, usciranno altri 3.400 operatori dalle scuole. E quindi a novembre verrà predisposto il nuovo piano di assegnazione che non risolverà tutti i problemi dell’apparato della sicurezza ma, da imolesi, speriamo in parte i nostri".

Del resto, il commissariato di via Mazzini conta oggi solo 58 operatori, ma in passato con il posto di polizia in Pedagna (24 agenti in organico) la presenza di poliziotti in città era quantificata in 82 unità.

"A gennaio, ha assicurato il sottosegretario Molteni, sarà il turno di Imola e di altri commissariati importanti – conclude Tonelli –, nella consapevolezza che il successivo passo avanti non risolverà tutti i nostri problemi locali e solleverà polemiche in altre zone del Paese destinate a un intervento importante in seguito. Le polemiche di questi giorni sono pienamente comprensibili, perché uno fa i conti con la realtà che lo coinvolge tutti i giorni; ma è necessario avere la capacità di una valutazione di insieme e storica per avere consapevolezza dell’origine dei problemi".