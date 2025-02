"Sos provinciale, strada da rifare"

"Ci sono terre in cui non siamo riusciti a entrare per lavorare dal 2023 perché c’è ancora troppa acqua. Sappiamo che sono venuti quelli di Area Blu, dovrebbero cominciare, ma c’è ancora tanto lavoro da fare." Queste le parole di Patrizia Trerè, residente di Spazzate Sassatelli.

"Speriamo si inizi a muovere qualcosa, per ora è ancora tutto molto frammentato – dice la cittadina –, spero che nessuno si scordi delle strade. Ce ne sono ancora da guardare e rifare, per esempio la via Merlo, oppure la provinciale che si prende andando verso il ponte di Campotto, dove non c’è stato nemmeno un occhio di riguardo". conclude.